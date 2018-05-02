Asılsız ihbar itfaiyeyi hareketlendirdi

Olay dün gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi 1549 Sokakta meydana geldi. 3 katlı apartmanda oturan bir kişi, binanın zemin katında bulunan kapalı olan lokantanın bacasından duman çıktığını, apartmanın üst katında oturanların dumandan etkileneceğini söyleyerek ihbarda bulundu. Darıca ve Gebze'den 5 itfaiye ekibi ile 112 Acil ekibi olay yerine geldi. İtfaiye yangın olmadığını tespit ederken, 112 Acil ekibi geri döndü. İsmi açıklanmayan apartman sakini dumanı görünce çok korktuğunu bu nedenle itfaiyeyi aradığını söylerken, ifadesi alındı. İtfaiye ekipleri tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.