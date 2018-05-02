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Bugün 11:13 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:14 TSİ )

Asılsız ihbar itfaiyeyi hareketlendirdi

Darıca'da, zemin katta bulunan lokantanın bacasından duman çıktığını söyleyerek ihbarda bulunan apartman sakini itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangın olmadığını görünce ihbarda bulunan kişinin ifadesi alındı.

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Olay dün gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi 1549 Sokakta meydana geldi. 3 katlı apartmanda oturan bir kişi, binanın zemin katında bulunan kapalı olan lokantanın bacasından duman çıktığını, apartmanın üst katında oturanların dumandan etkileneceğini söyleyerek ihbarda bulundu. Darıca ve Gebze'den 5 itfaiye ekibi ile 112 Acil ekibi olay yerine geldi. İtfaiye yangın olmadığını tespit ederken, 112 Acil ekibi geri döndü. İsmi açıklanmayan apartman sakini dumanı görünce çok korktuğunu bu nedenle itfaiyeyi aradığını söylerken, ifadesi alındı. İtfaiye ekipleri tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Bugün 11:13 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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