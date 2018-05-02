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D-100'de durak sayısı 1'e düşüyor!

Seka Tüneli üzerindeki yan yolda ve D-100 Ankara istikametindeki duraklarda, trafik yoğunluğunu önlemek için değişiklik yapılıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Tüneli üzerindeki yan yol ve D-100’deki Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara İstikametinde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak için çalışmalara devam ediyor. D-100 üzerinde yeni bir trafik düzenlemesi başlatan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma ile trafik yükünü azaltarak minibüs, otobüs ve servis araçlarının daha rahat yolcu indirip bindirmelerini sağlayacak. Seka Tüneli üzerindeki yan yoldaki trafik sıkışıklığını önlemek için durak sayısı ise 1’e indirilerek alan, daha fazla aracın gelebileceği hale getirildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların trafik sıkışıklığından önüne geçmek için toplu taşıma duraklarının yerini değiştiriyor. Çalışma kapsamında D-100 ile tren yolu arasındaki alana, yeni bir şerit daha yapıyor. Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki proje tamamlandığında, D-100 Ankara istikameti, iki şeritten üç şeride çıkarılacak. Sadece toplu taşıma ve servis araçlarının kullanacağı yeni şerit sayesinde toplu taşıma duraklarındaki belli saatlerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmiş olacak. Ayrıca, yaşlı ve engelli vatandaşların durakları kullanabilmeleri için yürüyen merdiven ve asansör sistemi yapılıyor.

TÜNEL ÜZERİNDEKİ YAN YOL RAHATLIYOR

Eklenecek yeni şerit ile durak yerleri de değişmiş olacak. Halk evi durağı, İSU terfi istasyonu(eski Jandarma Lojmanları) karşısına gelirken Turgut Özal Üst Geçidi durağı ise Ekşi İş Merkezi’nin karşısına konuşlandırılacak. Öte yandan Seka Tüneli üzerindeki yan yol durakları günün belli saatlerinde yoğunlaşarak trafiği engellemekte. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için tünel üzerinde bulunan iki durak kaldırılarak, iki durağın orta mesafesinde yeni bir durak kuruldu. Tünel üzerinde Seka Park’a dönüş ışıklarının yanında bulunan durakta aşırı yığılma olduğunda ışıklardan sağa dönüşlerde sıkıntı oluşuyordu. Durağın yer değiştirmesiyle birlikte, trafik ışıklarından sağa dönüşlerdeki problem ortadan kalkmış oluyor.

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Yorumlar

(1)
01

Izmitli - O YOLUN RAHATLAMASI İÇİN 3 ŞERİDE ÇIKARILMASI GEREKİR. GERİSİ BEYHUDE ÇABALAR.

Yanıtla . 0Beğen 02 Mayıs 14:27

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