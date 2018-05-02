Çakmak: Tecrübelerimle milletime iyi geleceğim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziranda erken seçim kararının alınmasının ardından milletvekili aday adayları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde il binasına gelerek evraklarına teslim eden ve milletvekili aday adayı olan Yaşar Çakmak Marina Cafe’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

EN TEMEL ŞART TEMİZ NİYETTİR

Neden aday olduğunu açıklayan Çakmak, aday sayısının fazla olduğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakmak, “Halkımız ve tüm insanlar, ülkemiz ve tüm dünya için sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluk hissi 'birisi bir şeyler yapmalı' demektense, elimizden geleni yapma sorumluluğu yüklediğini düşünüyorum. Ve var gücümüzle sorumluluğumuzu yerine getirmeyi, yürekten istemeli ve gereğini yapmalıyız. Bunun için en temel, birinci şart: Temiz niyettir. Temiz Niyet, kişisel veya grupsal hiçbir çıkar ummadan insanlık için, dünya için bir şeyler yapma, fayda üretme gayretidir. Aldığım eğitim, bürokrasi ve özel sektör kariyerinde edindiğim tecrübe ve birikimlerin milletimize, tüm insanlığa fayda üretmeye katkı sağlayacağını düşündüm. Yakın çevremdeki tecrübeli devlet büyüklerimin de tavsiyesine uyarak aday adayı olmaya karar verdim. İnşallah partimiz ve halkımız bana bu görevi verirse üzerime düşen sorumluluğu gayretim ölçüsünde yerine getirmeye çalışacağım” dedi.

SADECE BÖLGE DEĞİL

Milletvekili sadece bölge değil coğrafya için bir görev olduğunu söyleyen Çakmak, “Aday adayı olduğum bölgemizin sorunları ve çözüm yolarının aranması doğal olarak bizim birinci ilgi alanımız olduğunu düşünüyorum. Ancak Milletvekilliği sadece bulunduğun köy, kasaba veya il için değil öncelikle tüm ülkemiz ve hatta daha geniş bir coğrafya için verilen bir görevdir” ifadelerini kullandı.

UMUT KAPISI BİR MECLİS

Yeni kurulacak meclisin bir umut ve yeniden doğuş olduğunu söyleyen Çakmak, “Öncelikle partimizin seçim çalışmalarında kullanılan ana sloganımız olan ‘ Hep Birlikte Yeni Hedeflere’ sloganının önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Artık Türkiye, yeniden dünyanın oyun kurucu ülkelerinden biri olmaya başlamıştır. Bu kazanımların daha ileri düzeye çıkarılması için daha fazla global fikirlere ve projelere ihtiyaç duyulacaktır. Yeni kurulacak meclis sadece Türkiye’nin yeniden şahlanışı değil, mazlum milletlerin de umut kapısı bir meclis olacaktır” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR ÖNCELİKLİ İLGİ ALANIMDA

Bürokrasinin güncellenmesi gerektiğini söyleyen Çakmak, “Hepimizin malumu olan bürokrasi devletin olmazsa olmaz şartlarından birisidir. Lakin gelişen teknoloji ve insanlığın ihtiyaçları karşısında bürokrasi zaman zaman ciddi engeller oluşturmaktadır. AKP iktidarı ile birlikte ülkemiz bu konuda ciddi kazanımlar elde etmiştir. Tabii ki gelinen nokta sevindirici olmakla beraber yeterlidir demek işin doğası gereği doğru değildir. Kariyerimin bir kazanımı bürokrasi ve özel sektör tecrübelerini devletin ciddiyetini koruyarak özel sektörün esnekliği ile buluşturup etkin ve hızlı çözüm projelerine yönelik çalışmalar öncelikli ilgi alanımda arasındadır” dedi.

MİLLETİME FAYDA SAĞLAYACAĞIM

Digital dönüşüm ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çakmak, “Tüm dünyada kimsenin hayal edemediği kadar hızlı bir değişim yaşanıyor. Teknolojik değişim kaçınılmaz bir sonuçtur. Ülkemiz özellikle e-devlet uygulamaları ile birçok gelişmiş ülkeye örnek olacak başarılı çalışmalara imza atmıştır. Şimdi bu çalışmaların daha ileriye gitmesi ve özellikle yeni neslin, gençlerin digital dönüşümde, yapay zeka uygulamalarında aktif rol almasını sağlamak yeni bir medeniyet tasavvurunu doğuracak kadar önemli bir vazife olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı teknoloji firmasında geçirdiğim yıllardaki tecrübelerimle milletime bu alanlarda da fayda üretebileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILMALI

Çakmak sözlerini, “Verimlilik konusu hem özel sektörün hem de devletlerin her zaman en baştaki gündemlerinden biridir. Yeni ihtiyaçlar ve teknolojik değişimlerle verimlilik ölçüleri, beklentileri de sürekli değişmektedir. Üretim ve hizmetlerdeki verimlilik kaynakların doğru kullanılması ve yönlendirilmesi mümkündür. Kaynakların doğru kullanılması bizim milli bir meselemiz olmaktan öte insanlığın meselesidir. Yaşadığımız evrene karşı olan sorumluluklarımızın en başında gelen bir husustur. Verimlilik için sürdürülebilir sistem ve uygulamalar, düzenlemelerle ilgili çalışmalar da öncelikli çalışmalarım arasında yer alacaktır” ifadelerini kullanarak tamamladı.

Yaşar Çakmak kimdir?

1967 yılında doğdu. Orta öğrenimini Gebze İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990’a İstanbul üniversitesi Siyasal Bilimle Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İktisat Yüksek Lisans’ı yaptı. Kariyerine 1992 yılında Sayıştay’da başladı. Başdenetçi olarak çok sayıda denetimlerde bulundu. AKP’nin kuruluşunda fahri görevler üstlendi. Memuriyet sebebiyle parti kurucular listesine giremedi. Üst düzey atamasına ilişkin iki kararname sonrası Türk Telekom Malzeme Dairesi Başkanlığı’na atandı. Bu görevinde telekomünikasyon alanında çok sayıda projenin içinde bulundu. Enerji Bakanlığı TETAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelik görevlerini üstlendi. Bürokraside geçen 18 yıllık tecrübesinin ardından, iş hayatına özel sektörde üst düzey yönetici olarak devam etti. Avea Satınalma, TT Grubu Lojistik Direktörlüğü’nden sonra TT Assist İdari Mali İşler ve lojistik Direktörlüğü görevlerini 8 yılı aşkın bir süredir yürütmekte, çeşitli meslek ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal ve kültürel çalışmalara aktif olarak katkı sağlamaya devam etmektedir. AKP Kocaeli milletvekili aday adaylığına başvuran Yaşar Çakmak evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.