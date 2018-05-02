Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasının ardından süreci en yoğun yaşayan partilerin başında gelen AKP’de 25 Nisan’da aday adaylığı başvurularına başlamıştı. 3 Mayıs’a kadar uzatılan aday adaylığı başvuru süresi boyunca Kocaeli’den çok sayıda isim aday adaylığı için başvuruda bulundu. İl Teşkilatı yarın saat 10.00’da Antikkapı Restoran’da düzenleyeceği programla aday adaylarını kamuoyuna tanıtacak.
Bugün 12:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
AKP aday adaylarını tanıtacak!
AKP Kocaeli Teşkilatı, yarın milletvekili aday adaylarını kamuoyuna tanıtacak
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:01 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz