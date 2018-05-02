AKP aday adaylarını tanıtacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasının ardından süreci en yoğun yaşayan partilerin başında gelen AKP’de 25 Nisan’da aday adaylığı başvurularına başlamıştı. 3 Mayıs’a kadar uzatılan aday adaylığı başvuru süresi boyunca Kocaeli’den çok sayıda isim aday adaylığı için başvuruda bulundu. İl Teşkilatı yarın saat 10.00’da Antikkapı Restoran’da düzenleyeceği programla aday adaylarını kamuoyuna tanıtacak.