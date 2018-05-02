Taşmektep Gölcük Tersanesi Sanat Okulu mezunları toplandı

1965 yılında kapanan en genç mezunun bile 70 yaşını geçen Gölcük Tersanesi Sanat Okulu Mezunlarının geleneksel 17. Mezunlar Buluşması İzmit Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Duygusal anların yaşandığı, pilav günü etkinliğine 2015 Yılında Gölcük Tersanesinde düzenlenen “Mezunlar Günü” programına ev sahipliği yapan, Tersane emekli komutanı Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli, kardeş okul İZSANDER İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Halil Atay ve Yönetim Kurulundan Levent Bahadır, Hollanda’dan 1962 mezunu Ekrem Akalın ve Almanya’dan katılan 1962 mezunu İrfan Çalış başta olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen mezunların toplantısında duygusal anlar yaşandı.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Vefat edenler için Kur’an-I Kerim tilaveti ile başlayan toplantı da mezunlar hep beraber İstiklal Marşını heyecanla ve duygusal olarak hep birlikte okudular.Taşmektep Mezunları Grubunun Kurucu Başkanı Zihni Yılmaz açılış konuşması yaptı. Yılmaz, mezunlar programının hem gündemini aktararak tüm katılımcılara teşekkür etti. Buluşmada geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen etkinliklerde çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi, tüm mezunlarımızın takdirlerini kazandı.

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN GELDİLER

1944 yılı mezunu Haydar Özgür 74 sene önce mezun olduğu okuldan, mezun olan diğer öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Mithat Amasyalı ve Milli futbolcu Vanlı Fuat Çelik, sağlık sorunlarına rağmen mezunlar buluşmasına katıldı. Buluşmaya katılanlar mezunlarımızdan sağlık sorunlarına rağmen, mezunlar günümüze katılan bu vefakar ve cefakar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

BU BULUŞMA HERKESE ÖRNEK OLMALI

Genel Sekterer Hüseyin Sert, “ Face - book ve WhatsApp sayfaları ile mezunlarımızı yakınlaştırmak ve kaynaştırmak için özel gayret gösteriyoruz” dedi.Katılmayı arzu ettikleri halde özel mazeretleri sebebiyle katılamayan mezunlarımıza teşekkürler ediyoruz. Mezunlarımızdan bazıları anılarını dile getirdiler ve yoğun duygusal anlar yaşandı. Kardeş okul İZSANDER Başkanı Halil Atay duygularını dile getirerek,”Bu buluşma herkese örnek olmalı” ifadelerini kullandı.

KALİTELİ İNSAN VE ARANAN SANATKARLAR YETİŞTİ

Tersane Komutanımız Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli Gölcük Tersanesi Sanat Okulunun sıradan değil, kaliteli insan ve aranan sanatkarlar yetiştirdiğini, devletimize, ülkemize ve milletimize çok faydalı hizmetlerin mezunlarımız tarafından yapıldığını dile getirdi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen program, bir yemek ikramı ve bir dua ile son buldu. Tüm mezunlarımız gelecek sene yeniden buluşmak üzere sözleştiler.