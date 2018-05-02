10. Kitap Fuarı başlıyooor!

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, düzenlenen basın toplantısında 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Genel Sekreter Bayram’a basın toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Genel Sekreter yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Özkarayel ve Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman eşlik etti.

KİTAP FUARI 10 YAŞINDA

Yazarlarla okurları buluşturan Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli Kitap Fuarı; bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9 yılda 3 milyon 877 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı, 10 yaşını sürpriz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 05-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı’nda 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitap, okurları bekliyor. 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl ki teması ‘’Çocuk Edebiyatı’’ olarak belirlendi. Çocuk edebiyatı yazarı ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in onur konuğu olacağı kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

470 YAYINEVİ, 650’DEN FAZLA ETKİNLİK

Bu yılki fuara aralarında Kahraman Tazeoğlu, Aşkım Kapışmak, Sinan Yağmur, Süleyman Özışık, Nevzat Tarhan, Hayati İnanç, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Yusuf Kaplan, Banu Avar, Tarık Tufan, Ahmet Taşgetiren, Buket Uzuner, Ömer Tuğrul İnançer, Mustafa Tatçı, Serdar Tuncer, Sultan Tarlacı, AretVartanyan, Sinan Yağmur, Erol Erdoğan, H. Salih Zengin, Nihat Vuran ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı yüzlerce yazar, söyleşi ve imza günleriyle katılacak. Türkiye’ye tarihi sevdiren isimler olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Talha Uğurluel ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil gibi isimler de fuarda yerini alacak. Sunay Akın da yine o güzel anlatımıyla fuara katılanları geçmişin koridorlarında yolculuğa çıkaracak. Onlarca yayınevi, stantlar ve sahaflar da fuarda yerini alacak.

BAYRAM “FUARIN TEMASI; ÇOCUK EDEBİYATI”

Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram Çocuk Edebiyatı temalı fuara konuyla ilgili yazar ve uzmanların söyleşileriyle dikkat çekeceğini belirtti. Bayram “Çocuk kitaplarında pedagojik duyarlık ve yanlış avcılık, Çocuk dergileri ne işe yarar?Çocuk kitaplarında bir imkan ve sorun olarak resim, Kütüphanelerimiz okuyan çocuklara ne diyor?,Hayvan Sevgisi, merhamet ve çocuk, Eğitim ve edebiyat etkileşimi, Çocukluğun dijital zehirlenmesi gibi konular söyleşilerle ele alınacak” dedi.

ONUR KONUĞU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Genel Sekreter Bayram “Elbette 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması Çocuk Edebiyatı olunca hayatını çocuk edebiyatına adamış olan yazar Mustafa Ruhi Şirin’i bu yıl fuarın onur konuğu olarak belirledik. Çocuklara yönelik çok sayıda yayınlanmış kitabı olan Mustafa Ruhi Şirin’in aynı zamanda diğer dillere çevrilmiş şiir, hikaye ve masalları da var. Fuarın ilk günü saat 11.00’de yapılacak açılış törenine onur konuğumuz olarak katılacak olan Şirin, yine ilk gün saat 15.00’te Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde Çocuk Kitaplarında Pedagojik; Duyarlılık ve Yanlış Avcılık konulu bir söyleşiye katılacak. Şirin’e söyleşisinde edebiyatçı Hüseyin Kaya eşlik edecek” dedi.

DİLARA KOÇAK İLE SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ

Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi’nin ormanlık alanında bu kez bayanlarla yürüyüş yapacak. Büyükşehir’in kadınların da spor yapabilmesine olanak sağlayan projesi ‘’Evden Okula, Haydi Anneler Spora’’ etkinliğine katılan bayanlar, bu yürüyüşte Başkan Karaosmanoğlu’na eşlik edecek. Yürüyüşe beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koçak da katılacak. Koçak, bayanlara sağlıklı yaşamın şifrelerini verecek.

ARTIK BİR KLASİK; AĞAÇLAR KİTAP AÇTI

Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar kitap açacak. Artık klasikler arasına giren bu etkinliğimizde 4 Mayıs Cuma sabahı yürüyüş Yolu boyunca tüm ağaçlar kitap açacak. Sabah işine giden vatandaşlarımız ve okula giden öğrenciler, ağaç dallarından binlerce kitabı heyecanla toplayacak. Sabahın o erken saatlerinde Yürüyüş Yolu’nu dolduran kitapseverlerin Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun ilk kitabı toplamasıyla vereceği startı beklerken ki o heyecanlarını görmek dünyaya bedel.

TANINMIŞ GAZETECİLER GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK

Tv Net Haber Müdür Yardımcısı Fatih Sadırlı’nınmoderatörlüğünü yapacağı ‘’Türkiye’de Siyaset ve Güvenlik Dengesi’’ konulu söyleşiye Coşkun Başbuğ ile M. Yalçın Yılmaz katılacak. Bu söyleşi 5 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde olacak. CNN Türk’te yaptığı objektif yorumlarıyla dünya medyasının önüne geçen gazeteci Cüneyt Özdemir de fuarın ilk günü saat 14.00’te bir söyleşi yapacak.

ALTIN AYI ÖDÜLLÜ YÖNETMEN

Türk sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden biri olan Semih Kaplanoğlu, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan en önemli isimlerden biri olacak. Bal filmiyle 2010 yılında Berlin Film Festivali’nde dünya sinemasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Ayı ödülünü kazanan yönetmen Kaplanoğlu, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da fuara konuk olacak. Bir dönem köşe yazarlığı da yapan Kaplanoğlu, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak. Kaplanoğlu’nun son filmi Buğday’ıngala gösterimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılmıştı. Usta yönetmenin eşi Leyla İpekçi de aynı gün fuarda saat 16.00’da başka bir salonda söyleşiye katılacak. Merhum gazeteci-yazar Abdi İpekçi’nin yeğeni olan Leyla İpekçi, ‘’Romanda Gerçeklik’’ konulu bir söyleşi yapacak.

"TÜRK BEKLENENDİR"

TRT 1 ekranlarında katıldığı Gündem Ötesi programında Balkanlarda zulüm altında yaşayan bir kadının, Türk askerlerini gördüğünde söylediği, ‘’Türk beklenendir’’ sözünü anlatırken hem programın sunucusu Pelin Çift’i, hem de ekranları karşısında izleyenleri gözyaşlarına boğan tarihçi Tufan Gündüz de 10. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan isimler arasında. Pelin Çift ile Tufan Gündüz, 6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde ‘’Tarih bizi çağırıyor’’ söyleşisine katılacak.

BONANZA’NIN YÖNETMENİ MUHİTTİN KANDUR

Yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı olarak imza attığı "Cherkess - Çerkez" filmiyle aralık ayında Monoco Film Festivali’nde 7 ödül birden alan Muhittin İzzet Kandur, fuarın ilk gününde misafirimiz olacak. 70’li yılları hatırlayanlar onu ünlü western dizisi Bonanza’nın yönetmeni olarak da tanıyor. 40 yıllık bir sinema deneyimine sahip olan Kandur, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de ‘’Generallerin Gecesi’’ başlıklı söyleşisinde tecrübelerini paylaşacak. Çerkezce, Rusça, Arapça, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilen Kandur, söyleşinin ardından imza etkinliğine katılacak.

İMZA ATARKEN BİLE GÜLDÜREN İKİLİ

Sahnelerde ve filmlerinde kahkaha fırtınası esen Cem Yılmaz’ı bilmeyeniniz yoktur, ancak ağabeyi Can Yılmaz’ın da ondan aşağı kalır yanı yok. Yanına bir de ünlü oyuncu Zafer Algöz eklenirse gülmek garanti. İkili neredeyse fuar boyunca bizlerle olacak. Can Yılmaz ve Zafer Algöz, 5-6 Mayıs ve 12-13 Mayıs tarihlerinde saat 14.00’te kitaplarını imzalayacak.

GÜVENLİK UZMANLARI SURİYE’DE YAŞANANLARI ANLATACAK

Türkiye’nin güney sınırında ve Suriye’de yaşananları en iyi bilen isimler olan güvenlik uzmanları Mete Yarar ve Abdullah Ağar, bildikleri her şeyi fuarda anlatacak. Mete Yarar fuarın ikinci günü saat 14.00’te ‘’Önümüzdeki Dönemde Güvenlik Stratejileri’’ konulu bir söyleşi yapacak. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı da, ‘’Devlet Bilgisi-Neden Emniyette Değiliz’’ söyleşisiyle 6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te kafalardaki soru işaretlerini giderecek. Abdullah Ağar ise 9 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00’da ‘’Türkiye’nin Terör ve Güvenlik Sorunu: Riskler, Fırsatlar’’ konularında katılımcıları aydınlatacak.

YEREL BASININ DUAYEN İSİMLERİ

Kocaeli basınının duayenleri bu yıl fuarda yerini alıyor. Her yıl kitap fuarıyla ilgili övgü dolu yazılar ele alan yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve başyazarları, bu fuarda tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Bizim Yaka Gazetesi Başyazarı Galip Ataman’ın moderatörlüğünde yapılacak söyleşiye Özgür Kocaeli Gazetesi Başyazarı İsmet Çiğit, Çağdaş Kocaeli Başyazarı Sadun Çetin, Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Gebzeli gazeteci-belgeselci İsmail Kahraman, fuarın 2. Günü olan 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da bir araya gelecek. Kocaeli basının bu deneyimli isimleri, ‘’Kocaeli Medyası ve Bilge Şehir Kocaeli’’ başlığı altında tecrübelerini genç meslektaşlarıyla paylaşacak.

AZERBAYCANLI SİYASETÇİ PAŞAYEVA

Azerbaycan Türkü siyasetçi, hukukçu ve doktorGanirePaşayeva, 6 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de ‘’ Türk Dünyasının Sorunlarının Çözümünde Aydınların Rolü’’ konulu söyleşiye katılacak. Bir dönem Azerbaycan Meclisi’nde milletvekilliği de üstlenen GanirePaşayeva, katıldığı her programda Türk dünyasına yönelik hararetli konuşmalarıyla tanınıyor ve seviliyor.

TELEVİZYONLARDAN TANIDIĞIMIZ İSİMLER

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda televizyonlardan tanıdığımız simalar da yerini alacak. ‘’Televizyon Söyleşileri’’ kapsamında CNN Türk ekranlarından tanıdığımız Deniz Bayramoğlu, 7 Mayıs pazartesi günü saat 17.00’de ‘’TV’de Ne Konuşuyoruz, Neleri Merak ediyoruz’’ başlıklı söyleşisinde ekrandaki tecrübelerini paylaşacak. ‘’Habercinin Heybesinden Çıkan Söyleşiler’’ başlığı altında ise Cem Seymen 13 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te ‘’Başka Bir Dünya Nasıl Mümkün?’’ konulu bir söyleşi yapacak. Basın dünyasından fuara katılacak isimler bu kadar değil. Gazeteci-televizyoncu Nevzat Çiçek 9 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’de ‘’Değişen Dengeler ve Ortadoğu’’ konulu söyleşisiyle, Erem Şentürk 11 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da ‘’Gavur Bizden Ne İstiyor?’’ söyleşisiyle, TRT’de program yapan Hollandalı WılcoWanHerpen 11 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de ‘’Modern Evliya Çelebi’nin Türkiye ve Yemek Notları’’ söyleşisiyle, gazeteci yazar Esra Elönü 12 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te ‘’Arafta Sorular’’ söyleşisiyle, CNN Türk ekranlarından tanıdığımız Hakan Çelik 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da ‘’Değişen Dünya, Değişen Türkiye’’ söyleşisiyle fuara katılacak.

DÜNYAYI TİTİZ KADINLAR MI KİRLETİYOR?

Cnn Türk’te ‘’Yeşil Doğa’’ programını yapan Güven İslamoğlu, 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde ‘’Doğa ve İnsan’’ konulu söyleşiye katılacak. Titizlik ve temizlik deyince akla gelen ilk isimlerden olan Erkan Şamcı, 10 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de ilginç bir konuyla fuarda yer alacak. Ekrandan özellikle hanımlara yönelik verdiği temizlik tüyolarıyla tanınan Şamcı, söyleşisinde ‘’Dünyayı Titiz Kadınlar Kirletiyor’’ diyecek.

SUNAY AKIN’DAN ‘’EY ÖZGÜRLÜK’’

Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı Sunay Akın, bu yıl yine kitapseverlerle 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda bir araya gelecek. Sunay Akın, o akıcı ve lezzetli anlatımıyla 9 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te ‘’Ey Özgürlük’’ konulu söyleşisini gerçekleştirecek. Sunay Akın, ardından severleri için kitaplarını imzalayacak.

‘’ÇOCUKLUĞUN DİJİTAL ZEHİRLENMESİ’’

Şair ve yazar Mevlana İdris, fuar kapsamında 11 Mayıs Cuma günü bir konferans verecek. Mevlana İdris, ‘’Çocukluğun Dijital Zehirlenmesi Ve Sıradışı Bir Örnek: Enrar Çelebi’’ konulu konferansını saat 15.00’te Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde verecek.

ESKİ BAKAN ERGÜN’DEN ‘’SİYASİ DÜŞÜNCEDE AKIL’’

Kocaeli’nin Türk siyasetine kazandırdığı isimlerden olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi eski Bakanı Nihat Ergün, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde olacak. Siyasette yaşadıklarını kitaplaştıran Ergün, ‘’İktisadi ve Siyasi Düşüncede Akıl’’ konulu söyleşide siyasi tecrübelerini paylaşacak.

HABABAM SINIFININ EFSANE ÜÇLÜSÜ

Adile Naşitli, Tarık Akanlı, Münir Özkullu, Halit Akçatepeli, Kemal Sunallı Hababam Sınıfı’nın efsane üçlüsü de kitap fuarımızda. Hayta İsmail(Ahmet Arıman), Yakışıklı Ahmet(Teoman Ayık) ve Bacaksız(Tuncay Akça) fuarda Hababam Sınıfının fanatikleriyle buluşacak. Hababamın efsane üçlüsü 13 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te katılacakları söyleşide Hababam Sınıfının neden bu kadar çok sevildiğini anlatacak.

SPORU DA UNUTMADIK

Kocaeli Kitap Fuarı’nda spor da unutulmadı. TRT ekranlarının sevilen futbol spikerlerinden Erdoğan Arıkan ile Kocaeli bölgesinin eski hakemlerinden Mustafa Çulcu, 13 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de sporseverlerin karşısında olacak. Kılavuz Gençlik Sahnesi’ndeki söyleşinin konusu ‘’Spor Gündemi’’ olacak.

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ; ’’SESSİZLİKTE DİYALOG’’

5 Mayıs Cumartesi sabahı kapılarını açacak olan kitap fuarımızda yazarlar ve söyleşilerin yanı sıra farklı etkinlikler de kitap tutkunlarını bekliyor. Geçen yıl görme engelli vatandaşlarımız için farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediğimiz ‘’Karanlıkta Diyalog’’ alanı çok dikkat çekmişti. Bu yıl kitap fuarımızda işitme engelliler için ‘’Sessizlikte Diyalog’’ etkinliği gerçekleştirilecek. Sessizlikte Diyalog Sergisi’nde özel bir alanda işitme engelli rehberlerinizle tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi keşfedeceksiniz. Empati kurma yeteneğinizle birlikte farkındalığınızın da artmasını sağlayacak bu sergi, hayatınız boyunca yaşayabileceğiniz en olağanüstü deneyimlerden biri olacak!

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİN ANISINA

Bu yıl yine çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atacağız. Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür yolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına okullarda kütüphaneler oluşturulmuştu. ‘’Çocuk deyip geçme... Okut, öğret ve nihayet... Gün olur Fethi Sekin, Ömer Halisdemir olur vatan kurtarır, gün gelir Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen olur nice güzel nesiller yetiştirir…’’ sloganıyla gerçekleşecek sosyal sorumluluk projemizde bu yıl Kitap Fuarı’ndaki kitap kumbarasında toplanan kitaplar, her iki şehit öğretmenimiz anısına açılan kütüphanelere gönderilecek.

BEN OKUDUM SEN DE OKU

Hediyeleşmek, beğendiğini paylaşmak, bilinenin bilinmesini öğrenilenin öğrenilmesini istemek yaşadığımız bu toprakların kültüründe vardır. Halk Üniversitesi KO-MEK'te bu fikirle yola çıkan kursiyerlerin ve personelin öncülüğünde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Ben okudum sen de oku!" diyen herkesin katılımıyla "Büyük kitap değişim" projesi düzenliyor. Kitap Fuarı’na katılan herkes, KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebilecek. Böylece kitapseverlerin kendi okudukları ve beğendikleri kitapları, başka bir okurun kitapları ile değişerek; farklı kitapların okunması, kitap okuma bilincinin geliştirilmesi, sosyal birlikteliğin sağlanması ve farklı dünyaların keşfedilmesi amaçlanıyor.

KİTAP KAPMACA OYUNU

En bilinen sokak oyunlarından birisi de mendil kapmaca oyunudur. Çocuklarımız da kitap fuarında bu oyunu oynayacak ama bir farkla; bu kez mendil değil kitap kapmak için. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki kitap kapmaca oyununu Milli Eğitim’e bağlı okullardan gelen öğrenciler oynayacak. Üstelik hakemler eşliğinde yarışacaklar. Ve kazanların ödülü elbette yine kitap olacak.

ÇOCUKLARIMIZ KO-MEK’E EMANET

Fuar alanından çocuklarımızla anne babalarının rahat etmesi için her şey düşünüldü. KO-MEK tarafından çocuk oyun alanı oluşturuldu. Burada çocuk oyun grupları, yüz boyama, masal okuma gibi etkinlikler yapılacak. Anne babalar 4-6 yaş arasındaki çocuklarını gönül rahatlığıyla bu alandaki görevlilerimize 1 saat boyunca bırakıp, Kitap Fuarı’nı rahatça dolaşabilecek. Ayrıca annelerin küçük çocuklarına gerekli bakımlarını yapabilmeleri için özel alanlar oluşturuldu.

KILAVUZ GENÇLİK SAHNESİ

Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde de fuara renk katacak etkinlikler olacak. 8 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Gebze Teknik ve Kocaeli üniversitelerinde bu sene eğitim hayatını tamamlayacak olan yabancı öğrenciler için Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Programı düzenlenecek. Kitap Fuarı öncesinde düzenlenen “Okudukça Güzelleşecek Dünya Kitap Okuma Yarışması’’nın ödül töreni de 10 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de olacak. Yarışmaya 1.595 öğrenci başvurmuştu. Aynı gün saat 19.00’da ise yine Akademi Lise bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yazarlık Okulu’nun mezuniyet töreni yapılacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içinde Kocaeli genelindeki lise öğrencileri arasında Kudüs’te yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla ‘’Kudüs’e Mektup Yarışması’’ yapılmıştı. Yarışmanın finali de Kitap Fuarı’nda gerçekleşecek. Bilgievlerimiz ise Anne Okulu Mezuniyet Töreni ve Kitap KurtlarıFinal programıyla fuarda olacak.