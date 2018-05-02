Papa John’s Pizza, 47’inci şubesini açtı

Bir dönem MHP İzmit İlçe Başkanı olan ardından İYİ Parti'ye geçen genç ve başarılı İş adamı Kaan Dilmen, Papa John's Pizza'nın 47’inci şubesinin açılışını yaptı. 47’inci şube, Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:13 adresinde (Yeni Cuma Parkı yanı) hizmete girdi. Dilmen ve Kürşat Kanbak ortakları, İzmit Yahya Kaptan ve İstanbul Kurtköy’de de Papa John’s Pizza’nın bir şubesini açmıştı. Bu açılışla birlikte iki ortak, üçüncü şubelerini açmış oldu.

AÇILIŞA ÖZEL İKRAMLAR YAPILDI

Açılış törenine Kaan Dilmen’in yakınları, İYİ Parti Kocaeli milletvekili aday adayları Fuat Berna, Ufuk Turan, MHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İlker Kazan, İYİ Parti İl yöneticileri, İş adamı Yaşar Can ve birçok davetli katıldı. Açılış, yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle yapıldı. Ardından açılışa katılanlara pizza ve özel soslar ikram edildi.

YALNIZ BIRAKMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Papa John's Pizza'nın 47’inci şubesi, 200 metrekare kullanım alanına sahip olup, 11 personelin istihdam edildiği yeni mekan, gece saat 02.00’ye kadar paket hizmet imkanı sunuyor. İş adamı Kaan Dilmen açılış konuşmasında , “Dünya çapında ünlü bir markayı İzmitle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yönde yatırımlarımız devam edecek. Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.