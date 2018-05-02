"Fevziye" için 56 bin liralık teklif!

İbrahim Bulut başkanlığındaki Belediye Encümeninde gerçekleşen ihalede Fevziye Çay Bahçesi’ne 56 bin 663 lira teklifte bulunuldu. Kira süresi 3 yıl ve peşin olacak Fevziye Çay Bahçesi’nin kiralama ihalesi 27 bin 500 lira muhammen bedelle başladı. Daha önceden de 3 kez ihaleye çıkan çay bahçesinin son kiralama ihalesine 9 kişi katıldı.

3 YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN

Büyük çekişme içinde geçen ihale 5 tur sürdü. Beş turun sonunda kalan 4 kişi kapalı zarf usulüyle teklifte bulundular. En yüksek teklifi Ak Kardeşler Kafe Restoran sahibi İsmail Kavak 56 bin 663 lira teklifte bulundu. 3 yıllık olan ve kira bedeli peşin olacak ihalede en yüksek teklifi veren İsmail Kavak’ın KDV hariç 2 milyon 40 bin lirayı yasal süre içinde yatırması gerekiyor

Belediye Encümeni’nde 9 yerin daha kiralaması yapıldı. Buna göre Çayırköy’deki depolama alanı aylığı 3 bin 250 liraya Kavan Yapı firmasınca, Durhasan’daki açık depolama alanı aylığı 1050 liraya Mustafa Ayyıldız tarafından, Cedit Mahallesi’ndeki işyeri aylığı 600 liraya Ahmet Haşim Yavuz tarafından, aynı yerdeki başka bir işyeri aylığı 500 liraya İbrahim Çelik tarafından, Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi’ndeki işyeri aylığı 470 liraya Ali Yılmaz tarafından, Kadıköy Mahallesi’ndeki dernek lokali aylığı 400 liraya Hodri Meydan Gençlik ve Gelişim tarafından, Hatipköy’deki teknik alt yapı alanı aylığı 3500 liraya AVEA firmasınca, Kuruçeşme Doğan Mahallesi’ndeki ATM yeri aylığı 1800 liraya Garanti Bankası’nca ve Yenişehir Mahallesi’ndeki büfe-çay bahçesi de aylığı 600 liraya İbrahim Çelik tarafından kiralandı.

AKARYAKIT İSTASYONUNA ALICI ÇIKMADI

İzmit Belediye Encümeni’nde 2 yerin satış ihalesi de yapıldı. Yeşilova’daki İzmit Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonuna alıcı çıkmazken Doğan Mahallesi’ndeki konut alanı 110 bin 775 liraya Murat Sezer tarafından satın alındı.