Seçmen listeleri askıya çıktı!

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen listeleri hazırlanarak tüm mahalle muhtarlıklarına gönderildi.
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI
24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklara gönderilerek muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 2 Mayıs’ta askıya çıkan seçmen listeleri 12 Mayıs tarihine kadar askıda kalacak.
HERKES SEÇMEN LİSTESİNE BAKSIN
İzmit Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun “Seçmen listelerinin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için adres değişikliği yapanların biran önce muhtarlıklarına veya nüfus müdürlüklerine başvurularını yapsınlar listeler 12 Mayıs tarihinde askıdan kaldırılacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz