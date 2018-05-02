Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:27 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:47 TSİ )

Seçmen listeleri askıya çıktı!

24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen listeleri hazırlanarak tüm mahalle muhtarlıklarına gönderildi.

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklara gönderilerek muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 2 Mayıs’ta askıya çıkan seçmen listeleri 12 Mayıs tarihine kadar askıda kalacak.

HERKES SEÇMEN LİSTESİNE BAKSIN

İzmit Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun “Seçmen listelerinin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için adres değişikliği yapanların biran önce muhtarlıklarına veya nüfus müdürlüklerine başvurularını yapsınlar listeler 12 Mayıs tarihinde askıdan kaldırılacaktır” dedi.

Bugün 12:27 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Facebook çöpçatanlık uygulaması başlatıyor mask
Facebook çöpçatanlık uygulaması başlatıyor
Alkollü sürücü 4 araca çarptı! mask
Alkollü sürücü 4 araca çarptı!
Mendil satan kadına otomobil çarptı! mask
Mendil satan kadına otomobil çarptı!
4 parti ittifak kurdu! İmzalar atılıyor... mask
4 parti ittifak kurdu! İmzalar atılıyor...
10. Kitap Fuarı başlıyooor! mask
10. Kitap Fuarı başlıyooor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL