2010-2013 yılları arasında AKP İlçe Kadın Kolları Tanıtım ve Medya başkanlığı yapan İlknur Çeliker, AKP milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. İzmit’te ikamet eden İlknur Çeliker 30 Eylül 1964 doğumlu. Bekar olan Çeliker, geçmiş dönemlerde İzmit ilçe kadın kollar ve il kadın kolları başkan aday adaylığı da yaptı. Çeliker, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve İstasyon Sanat Akademisi mezunu. Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi’ni ailevi sorunlar nedeniyle dondurmuştu.
Bugün 12:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Çeliker, AKP’de aday adayı oldu
2010-2013 yılları arasında AKP İlçe Kadın Kolları Tanıtım ve Medya başkanlığı yapan İlknur Çeliker, AKP milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz