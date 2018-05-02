Çeliker, AKP’de aday adayı oldu

2010-2013 yılları arasında AKP İlçe Kadın Kolları Tanıtım ve Medya başkanlığı yapan İlknur Çeliker, AKP milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. İzmit’te ikamet eden İlknur Çeliker 30 Eylül 1964 doğumlu. Bekar olan Çeliker, geçmiş dönemlerde İzmit ilçe kadın kollar ve il kadın kolları başkan aday adaylığı da yaptı. Çeliker, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve İstasyon Sanat Akademisi mezunu. Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi’ni ailevi sorunlar nedeniyle dondurmuştu.