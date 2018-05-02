İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Yaklaşık 250 kişilik bir grup Akşener'e destek vermek için YSK önüne geldi. Grup YSK önünde 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları atarken YSK önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev aldı. YSK'ya başvuruda bulunduktan sonra açıklamada bulunan Meral Akşener,"100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Ve hepimize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak" dedi.
Bugün 12:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvurdu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Ve hepimize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak" dedi.
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Bugün 12:39 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz