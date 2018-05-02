Fuat Berna başvurusunu yaptı

24 Haziran’da gerçekleşecek erken seçim için siyasi partilerde milletvekili aday adaylık başvuruları son sürat devam ediyor. İzmit’in tanınmış isimlerinden olan Özmak Makine Firmasının ortağı ve Genel Müdürü Fuat Berna İYİ Parti Genel Merkezi’nde milletvekili aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Berna başvuru dosyasını İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu’na teslim etti.

HERŞEY İYİ OLACAK

İzmit’in tanınmış esnaflarından Levent Berna’nın oğlu, İzmit’in çocuğu olan Fuat Berna, adaylık başvurusunun ardından kısa bir açıklama yaparak, partimize, kentimize, ülkemize hayırlı olsun. Yakın çevrem, ailem beni bu konuda cesaretlendirdiler. Desteklerini her zaman hissediyorum. Bir yola çıktık, başarılı olacağıma inanıyorum. Herşey iyi olacak “ ifadelerini kullandı.

FUAT BERNA KİMDİR?

25.08.1973 tarihinde İzmit’te doğmuştur. Babası Levent BERNA esnaf, annesi Fatma BERNA ev hanımıdır. İlkokulu İzmit Hızır Reis ilkokulunda tamamlamıştır. Ortaokul ve liseyi İzmit Özel Seymen Kolejinde bitirdikten sonra yüksek öğrenim için Antalya Akdeniz Üniversitesine gitmiştir. 1993 yılında babasını trafik kazası sonucu kaybetmesi üzerine üniversite eğitimini yarım bırakıp iş hayatına atılmış, o günden günümüze Özmak Makine firmasının ortaklığını ve genel müdürlüğünü yürütmektedir. 1994 yılından beri evlidir. Eşi Şule BERNA devlet memuru, oğlu Levent BERNA Kocaeli üniversitesinde öğrenci, kızı Tuana BERNA İzmit Atafen Kolejinde öğrencidir. Kocaeli Ticaret Odasında 2013-2018 dönemi meclis üyeliği, 2014-2016 yılları arasında da aynı kurumda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.İlgi alanları arasında; seyahat etmek, amatör fotoğrafçılık ve kitap okumak vardır.