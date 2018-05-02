AKP’den Hak İş’e 1 Mayıs ziyareti

AKP heyetinin ziyaretinde Öz- İş il temsilcisi Ramazan Çetin, Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Çelik İş Şube Başkanı Arif Çolak, Öz Sağlık İş Teşkilatlanma Uzmanı Sedat Balkan ve sendika üyeleri yer aldı.

“BU ZİYARETLERİ SADECE AK PARTİ YAPIYOR”

Hak İş İl Temsilcisi ve aynı zamanda Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı olan İdris Ersoy, “1Mayıs’ı Hak İş’İ Adana’da kutladık. Bizler Memur Sen programına destek verdik. İsteklerimizi alanlardan dile getirdik. Bizim için 1 Mayıs önemli. Çalışma hayatı için önemli düzenlemeler yapıldı. Özellikle taşeron arkadaşlarımızın kadroya alınmasında emeği geçen hükümete teşekkür ediyoruz. Kamuda çalışan 1 milyon işçi kadroya alındı. Taşeron firmalar aradan kalktı. İnşallah bundan sonra daha güzel bir şekilde arkadaşlarımızın hakkını savunacak duruma geleceğiz. Alanlarda vergide adaletsizlik, refahın tabana yayılması taleplerimiz devam ediyor. Bu ziyaretler AK Parti’nin geleneği. Diğer partileri de bekleriz ama henüz gelen yok. ” dedi.

“HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

Ersoy’un ardından söz alan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Hedeflerimiz büyük. İşçilerimizin hepsinin emek ve alın terine ihtiyacımız var. Bu vesileyle emek ve dayanışma bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.