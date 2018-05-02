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Bugün 13:38 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:55 TSİ )

Baba ve oğlu gözaltında!

Dilovası'nda aydınlatma direklerinin kablolarını çaldığı iddia edilen baba, oğul gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dermirciler Mahallesi'ndeki Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'de aydınlatma direklerinin yer altı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kullandığını belirlediği kiralık aracı durdurdu. Araçta yaptığı aramada, hırsızlık yoluyla elde edildiği değerlendirilen kablolar bulan jandarma, şüpheliler baba S.A. ile oğlu E.A'yı gözaltına aldı.

Bugün 13:38 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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