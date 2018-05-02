Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:57 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:42 TSİ )

KOTO meclis üyesi aday adayı!

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Murat Aydın, Büyük Birlik Partisi’nden milletvekili aday adayı oluyor

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde partilerdeki aday adaylığı süreci de tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan aday adaylığı başvurularına bir yenisi daha eklendi. İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Aydınlar Mobilya sahibi Murat Aydın, birçok oda ve STK’da da aktif görev yapıyor. Kocaeli Ticaret Odası’nın meclis üyesi olan Murat Aydın, Büyük Birlik Partisi’nden milletvekili aday adayı oluyor. Aydın, önümüzdeki günlerde resmi müracaatını da genel merkeze yapacak.

Murat Aydın kimdir?

1979 İzmit doğumlu. Aslen Niğdeli, evli ve 2 çocuk babası. İşletme fakültesi mezunu. Aile şirketleri olan Aydın Mobilya’nın sahiplerinden. MOBESKO Yönetim Kurulu üyeliği, KOTO Meclis Üyesi ve TOBMM Delegesi, TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gültepespor Yönetim Kurulu üyesi.

Bugün 13:57 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Facebook çöpçatanlık uygulaması başlatıyor mask
Facebook çöpçatanlık uygulaması başlatıyor
Alkollü sürücü 4 araca çarptı! mask
Alkollü sürücü 4 araca çarptı!
Mendil satan kadına otomobil çarptı! mask
Mendil satan kadına otomobil çarptı!
4 parti ittifak kurdu! İmzalar atılıyor... mask
4 parti ittifak kurdu! İmzalar atılıyor...
10. Kitap Fuarı başlıyooor! mask
10. Kitap Fuarı başlıyooor!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL