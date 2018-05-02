KOTO meclis üyesi aday adayı!

24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde partilerdeki aday adaylığı süreci de tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan aday adaylığı başvurularına bir yenisi daha eklendi. İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Aydınlar Mobilya sahibi Murat Aydın, birçok oda ve STK’da da aktif görev yapıyor. Kocaeli Ticaret Odası’nın meclis üyesi olan Murat Aydın, Büyük Birlik Partisi’nden milletvekili aday adayı oluyor. Aydın, önümüzdeki günlerde resmi müracaatını da genel merkeze yapacak.

Murat Aydın kimdir?

1979 İzmit doğumlu. Aslen Niğdeli, evli ve 2 çocuk babası. İşletme fakültesi mezunu. Aile şirketleri olan Aydın Mobilya’nın sahiplerinden. MOBESKO Yönetim Kurulu üyeliği, KOTO Meclis Üyesi ve TOBMM Delegesi, TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gültepespor Yönetim Kurulu üyesi.