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Kocaelispor’da 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Cumartesi günü deplasmanda Ankara Adliyespor ile karşılaşacak olan Kocaelispor sezonu tamamlayacak.

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Yeşil Siyahlılarda gündem saha içinden çok saha dışında olacak. Kulübün transfer yasağının kaldırılması için çalışmalar bir yandan devam ederken, diğer yandan mevcut oyuncu grubu ile nasıl bir yol haritası çizileceği merak ediliyor.

GALİP GÜNDOĞDU DEVAM EDİYOR

Kadrosunda profesyonel sözleşmeli 23 futbolcusu bulunan Kocaelispor’da 31 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 13 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Takımın iskeletini oluşturan Hamza Mutlu, Mesut Özdemir, Burak Süleyman, Mert Yavuz ve Murat Soner Başak gibi futbolcular ile yeni sezon için anlaşılmazsa Kocaelispor’dan ayrılacaklar. Teknik adam Galip Gündoğdu, ile futbolculardan Sinan, Ali Keten ve Sefa’nın da aralarında bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.

ÖNCELİK İÇ TRANSFER

Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil geçtiğimiz hafta futbolcuların önemli bir bölümü ile görüştü. 10 gün içinde iç transfer ile ilgili net bir şablon ortaya çıkacak. İç transferin sona ermesi ile birlikte tüm yönetim alacaklılarla görüşmelere başlayacak ve transfer yasağının kalkması için birlikte hareket edecek. Bu hassas konu ile ilgili basından ve taraftardan destek istenecek.

MÜLKİ AMİRLER SICAK BAKIYOR

Önümüzdeki sezon Yeni Kocaeli Stadı’nda maçlarını oynayacak olan Kocaelispor’da asıl hedef transferi kaldırmış, ciddi bir kadro ile yola çıkmış, alt yapısı ile de parlayan bir takım oluşturmak. 33 bin kişilik stadın her karşılaşmada tribünlerinin dolması ve kentin Kocaelispor etrafında birleşmesi için gayret sarf edecek olan Yeşil Siyahlı yönetime kent mülki amirlerinin de sahip çıkacağı ön görülüyor.

TEK YUMRUK OLMALIYIZ

Her yönden desteklenecek olan Kocaelispor’un güçlenmiş kurumsal ve futbolcu alt yapısı, güven duygusu vermesi, şehirde sadece Kocaelispor’un konuşulacağı, büyük bir aile ortamının oluşması için şehrin tek yumruk halinde hareket etmesi gerekiyor. “Halkın Takımı” olgusunun perçinleneceği bir yıl hedefleyen Yeşil Siyahlı yönetim, basın ve taraftar, Kocaelispor’un varlığını tüm ülkeye haykırmak için plan ve projelerine ara vermeden devam edecek.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER

Sinan Pektemek – 31 Mayıs 2019

Ali Keten – 31 Mayıs 2019

Sefa Narin – 31 Mayıs 2019

Fatih Adıgüzel - 31 Mayıs 2019

Kerem Yıldırım - 31 Mayıs 2019

Volkan Mert Korkmaz – 31 Mayıs 2019

Ferhat Ertukuş - 31 Mayıs 2020

Gökdeniz Bayrakdar - 31 Mayıs 2020

Onur Kandöken - 31 Mayıs 2020

Onur Öztonga - 31 Mayıs 2020

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Hamza Mutlu

Mesut Özdemir

Burak Süleyman

Mert Yavuz

Murat Soner Başak

Burak Özbakır

Can Emre Yücel

İshak Kurt

Kadir Öge

Kemalcan Aydemir

Mehmet Avcı

Özgür Sürekçi

Yusuf Şenlik

Bugün 14:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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