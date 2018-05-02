Kocaelispor’da 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Yeşil Siyahlılarda gündem saha içinden çok saha dışında olacak. Kulübün transfer yasağının kaldırılması için çalışmalar bir yandan devam ederken, diğer yandan mevcut oyuncu grubu ile nasıl bir yol haritası çizileceği merak ediliyor.
GALİP GÜNDOĞDU DEVAM EDİYOR
Kadrosunda profesyonel sözleşmeli 23 futbolcusu bulunan Kocaelispor’da 31 Mayıs 2018 tarihi itibari ile 13 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Takımın iskeletini oluşturan Hamza Mutlu, Mesut Özdemir, Burak Süleyman, Mert Yavuz ve Murat Soner Başak gibi futbolcular ile yeni sezon için anlaşılmazsa Kocaelispor’dan ayrılacaklar. Teknik adam Galip Gündoğdu, ile futbolculardan Sinan, Ali Keten ve Sefa’nın da aralarında bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.
ÖNCELİK İÇ TRANSFER
Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil geçtiğimiz hafta futbolcuların önemli bir bölümü ile görüştü. 10 gün içinde iç transfer ile ilgili net bir şablon ortaya çıkacak. İç transferin sona ermesi ile birlikte tüm yönetim alacaklılarla görüşmelere başlayacak ve transfer yasağının kalkması için birlikte hareket edecek. Bu hassas konu ile ilgili basından ve taraftardan destek istenecek.
MÜLKİ AMİRLER SICAK BAKIYOR
Önümüzdeki sezon Yeni Kocaeli Stadı’nda maçlarını oynayacak olan Kocaelispor’da asıl hedef transferi kaldırmış, ciddi bir kadro ile yola çıkmış, alt yapısı ile de parlayan bir takım oluşturmak. 33 bin kişilik stadın her karşılaşmada tribünlerinin dolması ve kentin Kocaelispor etrafında birleşmesi için gayret sarf edecek olan Yeşil Siyahlı yönetime kent mülki amirlerinin de sahip çıkacağı ön görülüyor.
TEK YUMRUK OLMALIYIZ
Her yönden desteklenecek olan Kocaelispor’un güçlenmiş kurumsal ve futbolcu alt yapısı, güven duygusu vermesi, şehirde sadece Kocaelispor’un konuşulacağı, büyük bir aile ortamının oluşması için şehrin tek yumruk halinde hareket etmesi gerekiyor. “Halkın Takımı” olgusunun perçinleneceği bir yıl hedefleyen Yeşil Siyahlı yönetim, basın ve taraftar, Kocaelispor’un varlığını tüm ülkeye haykırmak için plan ve projelerine ara vermeden devam edecek.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDENLER
Sinan Pektemek – 31 Mayıs 2019
Ali Keten – 31 Mayıs 2019
Sefa Narin – 31 Mayıs 2019
Fatih Adıgüzel - 31 Mayıs 2019
Kerem Yıldırım - 31 Mayıs 2019
Volkan Mert Korkmaz – 31 Mayıs 2019
Ferhat Ertukuş - 31 Mayıs 2020
Gökdeniz Bayrakdar - 31 Mayıs 2020
Onur Kandöken - 31 Mayıs 2020
Onur Öztonga - 31 Mayıs 2020
SÖZLEŞMESİ BİTENLER
Hamza Mutlu
Mesut Özdemir
Burak Süleyman
Mert Yavuz
Murat Soner Başak
Burak Özbakır
Can Emre Yücel
İshak Kurt
Kadir Öge
Kemalcan Aydemir
Mehmet Avcı
Özgür Sürekçi
Yusuf Şenlik
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz