Kocaelispor Kulübü, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti ve resmi kutlama mesajı yayımladı.
Bugün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Kocaelispor’dan Kayaalp’e tebrik
Kocaelispor Kulübü, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti ve resmi kutlama mesajı yayımladı.
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Bugün 14:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz