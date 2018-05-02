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Kocaelispor’dan Kayaalp’e tebrik

Kocaelispor Kulübü, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti ve resmi kutlama mesajı yayımladı.