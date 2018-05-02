Kartepe'de kadın aday!

Büyük Birlik Partisi (BBP)’nde milletvekili aday adaylığı bolluğu yaşanıyor. 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini duyuran BBP’de bugün de Kartepe ilçe başkanı Nilgün Yüksel Yılmaz, düzenlendiği programla milletvekili aday adaylığını kamuoyuna duyurdu. Kartepe Life Restoran’da gerçekleştirilen aday adaylığı programına; BBP İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Serhat Duyar, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı ve milletvekili aday adayı Baran Aslan, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

BANA GÜVENİYORLAR

Nilgün Yüksel Yılmaz’a çıktığı bu yolda başarılar dileyen Kocaeli milletvekili aday adayı Serhat Duyar, Cumhur İttifakı’nın öneminden bahsetti. Adaylık açıklamasını yapan Nilgün Yüksel Yılmaz ise “İnandığım davada, inandığım ekiple yola çıktım. Bana güveniyorlar. Sonsuz destek veriyorlar. Ben de kendime güveniyorum. Onların ve ailemin desteği ile bu kararı aldım. Başarılı olacağıma inanıyorum. Katılan herkese de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nilgün Yüksel Yılmaz kimdir?

1981 İzmit doğumlu. Yüksekokul mezunu. Evli ve iki çocuk annesi. Kartepe’de faaliyet gösteren Nilgün Bayan Kuaförü’nün işletmecisi. Bir yıldır BBP’de aktif siyaset yapıyor.