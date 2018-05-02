Geçen sezon Doğantepespor’uBölgesel Amatör Lig’e çıkaran, bu sezon da Doğantepe ile çok başarılı bir süreç geçirirken yolların ayrıldığı Keleş, Değirmenderespor’un sportif direktörü olmuştu. Kulüp binasında yapılan protokolün ardından Naci Keleş önümüzdeki sezon Yeşil Siyahlı kulüp ile resmen anlaştı. Başkan Severcan Kara “Naci hocamızı yeni sezonda da aramızda görmekten dolayı oldukça mutluyuz. İki taraf için de hayırlısı olsun” dedi.
Bugün 14:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Naci Keleş bu yıl da Değirmendere’de
İlimizin başarılı teknik adamlarından Naci Keleş, Değirmenderespor ile anlaştı.
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Bugün 14:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz