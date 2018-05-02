Naci Keleş bu yıl da Değirmendere’de

Geçen sezon Doğantepespor’uBölgesel Amatör Lig’e çıkaran, bu sezon da Doğantepe ile çok başarılı bir süreç geçirirken yolların ayrıldığı Keleş, Değirmenderespor’un sportif direktörü olmuştu. Kulüp binasında yapılan protokolün ardından Naci Keleş önümüzdeki sezon Yeşil Siyahlı kulüp ile resmen anlaştı. Başkan Severcan Kara “Naci hocamızı yeni sezonda da aramızda görmekten dolayı oldukça mutluyuz. İki taraf için de hayırlısı olsun” dedi.