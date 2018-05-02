A Grubu’nda yer alan takımın attığı 44 golün 14’üne imza atan Uğur özellikle duran toplardaki etkinliği ile çok dikkat çekti. Bir çok takımın takibinde olan Uğur ile ilgili kulübün hem başkanı hem de futbolcusu Murat Ağa “Bizim için önemli bir değer. Sadece futbolu ile değil karakteri ile de Uğur’u çok seviyoruz. Öncelik onu kadromuzda tutmak. Ancak daha üst liglerden ve iyi takımlardan teklif gelirse önünü kapatmayız” dedi.
Bugün 14:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Liglerin en golcü stoperi: Uğur Şahin
Bu sezon 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e direk çıkan takımlardan MAP Kavaklıspor’da savunma oyuncusu Uğur Şahin tam 14 gol attı.
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Bugün 14:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz