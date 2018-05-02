Liglerin en golcü stoperi: Uğur Şahin

A Grubu’nda yer alan takımın attığı 44 golün 14’üne imza atan Uğur özellikle duran toplardaki etkinliği ile çok dikkat çekti. Bir çok takımın takibinde olan Uğur ile ilgili kulübün hem başkanı hem de futbolcusu Murat Ağa “Bizim için önemli bir değer. Sadece futbolu ile değil karakteri ile de Uğur’u çok seviyoruz. Öncelik onu kadromuzda tutmak. Ancak daha üst liglerden ve iyi takımlardan teklif gelirse önünü kapatmayız” dedi.