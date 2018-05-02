İki farklı takım halinde turnuvada boy gösterecek olan Kocaeli Master takımları Kiraz’ın iddialı takımları arasında yer alacak. 9 Mayıs’ta Körfez 1453 Restoran’da kura çekiminin yapılacağı organizasyona katılan takım sayısı 24’ü geçti. Ramazan ayında 23.00-00.00 ve 00.00 – 01.00’da maçların yapılacağı turnuvanın bu yıl da çok ses getireceğine kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
Kocaeli Master iki takım ile Kiraz’da
Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın kente armağanı, Körfez İlçe’deve Kocaeli’de adeta marka haline gelen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın 7.’sine Antalya’da Türkiye Masterler Ligi şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Kocaeli Master takımı da katılacak.
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Bugün 14:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz