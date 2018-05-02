Kocaeli Master iki takım ile Kiraz’da

İki farklı takım halinde turnuvada boy gösterecek olan Kocaeli Master takımları Kiraz’ın iddialı takımları arasında yer alacak. 9 Mayıs’ta Körfez 1453 Restoran’da kura çekiminin yapılacağı organizasyona katılan takım sayısı 24’ü geçti. Ramazan ayında 23.00-00.00 ve 00.00 – 01.00’da maçların yapılacağı turnuvanın bu yıl da çok ses getireceğine kesin gözü ile bakılıyor.