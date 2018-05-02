İlimizden sporcu ve antrenörlere seminer verecek olan, Milli Olimpiyat Komitesi’nin de desteklediği projede Graycurling sporu stratejilerini anlatacak.Buz sporlarının destekçilerindenAkproCurling Kulüp Başkanı Mustafa Akdoğan’ınsponsorluğunda gerçekleşecek olan buluşmaya ilginin yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
AkproCurling, BrianGray’i getiriyor
Bu haftasonu İskoçya’nın Dünyaca ünlü curlingantrenörüBrianGrayKocaeli’ye geliyor.
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Bugün 14:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz