AkproCurling, BrianGray’i getiriyor

İlimizden sporcu ve antrenörlere seminer verecek olan, Milli Olimpiyat Komitesi’nin de desteklediği projede Graycurling sporu stratejilerini anlatacak.Buz sporlarının destekçilerindenAkproCurling Kulüp Başkanı Mustafa Akdoğan’ınsponsorluğunda gerçekleşecek olan buluşmaya ilginin yoğun olacağı tahmin ediliyor.