İskoçya’nın Dünyaca ünlü Curling Antrenörü Brian Gray Kocaeli’ye geliyor. İlimizden sporcu ve antrenörlere seminer verecek olan Gray, curling sporu stratejilerini anlatacak. Curling Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile koordineli olarak 4.’sü düzenlenecek olan Antrenör ve Sporcu Eğitim Gelişim Semineri 5 - 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kocaeli Buz Sporları Salonunda yapılacak.

Seminer Programı:

Tarih: 5 - 10 Mayıs

Yeri: Kocaeli Buz Sporları S.

Antrenör: Brian GRAY