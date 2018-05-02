Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol ve Atletizm sahasında yabancı uyruklu ve Türk öğrenciler arasında ''Futbolda Dostluk'' karşılaşması düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve fakülte dekanlarının da yer alacağı etkinlik yarın günü saat 10’da başlayacak. Maçin ardından ödül töreni düzenlenecek.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
KOÜ’de“Futbolda Dostluk” maçı var
Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol ve Atletizm sahasında yabancı uyruklu ve Türk öğrenciler arasında ''Futbolda Dostluk'' karşılaşması düzenlenecek.
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Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz