KOÜ’de“Futbolda Dostluk” maçı var

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol ve Atletizm sahasında yabancı uyruklu ve Türk öğrenciler arasında ''Futbolda Dostluk'' karşılaşması düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve fakülte dekanlarının da yer alacağı etkinlik yarın günü saat 10’da başlayacak. Maçin ardından ödül töreni düzenlenecek.