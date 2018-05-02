Söğüt’ten 1 Mayıs ziyareti

Çalışanların İşçi Bayramı’nı kutlayan ilçe başkanı Söğüt’e ziyaretlerinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, belediye meclis üyeleri Zeki Kurtuluş ve Mikail Saltabaş ile partililer eşlik etti.
“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Körfez Belediyesi personeli ile bir araya gelen ilçe başkanı Şener Söğüt, “İşçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesini isteyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sizlerle kol kola yürüyeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz