Söğüt’ten 1 Mayıs ziyareti

Çalışanların İşçi Bayramı’nı kutlayan ilçe başkanı Söğüt’e ziyaretlerinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, belediye meclis üyeleri Zeki Kurtuluş ve Mikail Saltabaş ile partililer eşlik etti.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Körfez Belediyesi personeli ile bir araya gelen ilçe başkanı Şener Söğüt, “İşçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesini isteyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sizlerle kol kola yürüyeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.