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Söğüt’ten 1 Mayıs ziyareti

AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler binasındaki temizlik işleri müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

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Çalışanların İşçi Bayramı’nı kutlayan ilçe başkanı Söğüt’e ziyaretlerinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, belediye meclis üyeleri Zeki Kurtuluş ve Mikail Saltabaş ile partililer eşlik etti.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Körfez Belediyesi personeli ile bir araya gelen ilçe başkanı Şener Söğüt, “İşçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesini isteyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sizlerle kol kola yürüyeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Bugün 14:18 TSİ - Siyaset

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