İlçe başkanı Yusuf Aksu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren SP’liler, başarıdan oldukça emin. Seçimleri kazanacaklarını dile getiren SP’li Yusuf Aksu, “Planlı ve programlı şekilde çalışıyoruz. Saatlerimizi 25 Haziran sabahına kurduk. O sabah ülke olarak milli görüş iktidarına uyacağız” dedi. Bu arada partide İlçe Seçim Karargahı başkanlığına Murat Demiral atandı.
Bugün 14:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:21 TSİ )
Saadet’in karargah başkanı Demiral
Saadet Partisi Çayırova Teşkilatı’nda 24 Haziran seçimleri öncesindeki yapılanmalar devam ediyor.
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Bugün 14:19 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz