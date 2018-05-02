Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:19 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:21 TSİ )

Saadet’in karargah başkanı Demiral

Saadet Partisi Çayırova Teşkilatı’nda 24 Haziran seçimleri öncesindeki yapılanmalar devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlçe başkanı Yusuf Aksu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren SP’liler, başarıdan oldukça emin. Seçimleri kazanacaklarını dile getiren SP’li Yusuf Aksu, “Planlı ve programlı şekilde çalışıyoruz. Saatlerimizi 25 Haziran sabahına kurduk. O sabah ülke olarak milli görüş iktidarına uyacağız” dedi. Bu arada partide İlçe Seçim Karargahı başkanlığına Murat Demiral atandı.

Bugün 14:19 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP’liler evine geri döndü mask
CHP’liler evine geri döndü
Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvurdu mask
Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvurdu
Meral Akşener için 5 bin imza mask
Meral Akşener için 5 bin imza
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor mask
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor
Saadet’in karargah başkanı Demiral mask
Saadet’in karargah başkanı Demiral
BBP'de ilk kadın aday adayı! mask
BBP'de ilk kadın aday adayı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL