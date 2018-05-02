Saadet’in karargah başkanı Demiral

İlçe başkanı Yusuf Aksu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren SP’liler, başarıdan oldukça emin. Seçimleri kazanacaklarını dile getiren SP’li Yusuf Aksu, “Planlı ve programlı şekilde çalışıyoruz. Saatlerimizi 25 Haziran sabahına kurduk. O sabah ülke olarak milli görüş iktidarına uyacağız” dedi. Bu arada partide İlçe Seçim Karargahı başkanlığına Murat Demiral atandı.