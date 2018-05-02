CHP’de aday adayları belli oluyor

24 Haziran seçimleri kapsamında CHP’nin milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvuruları 30 Nisan tarihinde başlamıştı. 7 Mayıs’ta sona erecek olan başvurularla ilgili olarakkadın, genç ve engelli aday adaylarından 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin TLücret alınacak. CHP, bu rakamla partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden parti oldu. Başvuru aidatı dışında müracaat sırasında bin lira dosya ücreti talep edildi.

İSTİFA EDENLER

CHP’de akademisyenlerden hukukçulara, iş adamlarından doktorlara kadar birçok kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Mevcut il ve ilçe yönetiminden milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden isimlerde oldu. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, milletvekilliği aday adaylığı için 2014’te başladığı ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Kocaeli Üniversitesi görevlerinden ise CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko ve CHP’den 2011 yılında milletvekili adayı, 2015 yılında milletvekili aday adayı olan Doktor Öğretim Görevlisi Ehlinaz Torun da görevinden istifa etti. Derince İlçe Yöneticisi Orkun Utkubaş’da milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.Aday adaylığı başvurusu için CHP’de ilginin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

HÜRRİYET’İN DURUMU CUMA NETLEŞECEK

Mevcut milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın ise yeniden aday adayı olması beklenirkenİYİ Parti’ye geçen Fatma Kaplan Hürriyet’in ise Cuma günü açıklanacak Cumhurbaşkanı adayının ardından durumu netleşecek.Yönetimde yaşanan istifaların dışında ise CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar, Cuma günü milletvekili aday adaylığı başvuru dosyasını genel merkeze teslim edecek. Bir dönem il kadın kolları başkanlığı yapan Hülya Güreli Yolcubal da Perşembe günü genel merkeze giderek resmi başvurusunu yapacak. DİSK Sosyal-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi de olan Yeşim Akpınar Perşembe günü resmi aday adaylığını ilan edecekken eski il yöneticisi Asude Fırat Özkan ise Cuma günü genel merkeze başvuru dosyalarını teslim edip mülakata girecek isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde İl Gençlik Kolları’nda görev yapan Anıl Acurman’ın ise Cuma günü aday adaylığını açıklayacak.

RESMİ BAŞVURU YAPACAKLAR

CHP Körfez İlçe eski Yönetim Kurulu üyesi ve CHP’nin Adalet ve Demokrasi Kurultayı’nda divanda yer almasıyla da adını duyuran Yaprak Fidancı, genel merkeze giderek adaylık başvuru dosyasını teslim etti. Fidancı dosyasını teslim etmesinin ardından CHP’nin Kocaeli’deki milletvekili adaylarını eleyecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın mülakatından geçti.CHP eski Büyükşehir Meclis üyesi Fahri Örengül’ün de aday adaylığı başvurusunu ilerleyen günlerde genel merkeze teslim etmesi bekleniyor. CHP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, milletvekili aday adaylığı için genel merkezle görüşmelerine devam ediyor. Erinç’in ilerleyen günlerde başvuru belgesini genel merkeze teslim etmesi bekleniyor. Bekirpaşa eski Belediye Başkanı Fikret Toker ise Perşembe günü genel merkeze giderek resmi başvurusunu yapacak.

DİLOVASI, KÖRFEZ VE DARICA

CHP Dilovası ilçe yöneticisi ve 2014 yılında Dilovası meclis üyesi aday adayı olan Fethi Aras, milletvekilliği aday adayı olabilmek için geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti. Fethi Aras, Cuma günü genel merkeze giderek aday adaylığı başvuru belgelerini teslim ederek mülakata girecek. Körfez eski İlçe Başkanı Tuğman Kayalı da aday adaylığı için genel merkeze giderek başvuru belgelerini verecek. Darıca ilçesinde ise Kazım Karabekir mahalle temsilcisi Ali Güneş, Salı günü genel merkeze giderek resmi başvurusunu teslim etti.

GEBZE’DEN 17 KİŞİ

Milletvekilliği aday adaylığı için en çok rağbet gören ilçelerden birisi de Gebze oldu. Gebze ilçesinden toplamda 17 kişinin milletvekilliği aday adaylığı için ismi geçiyor.