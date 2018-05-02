Yılmaz Belen AKP Kocaeli Milletvekilliği aday adaylığı için engelli kadrosundan resmi başvurusunu yaptı. Belen’in resmi başvuru belgelerini AKP Milletvekilliği Aday Adaylığı Başvuru Komisyonu Başkanı Ahmet Berberoğlu teslim aldı. Yılmaz Belen ile birlikte AKP'ye milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuruda bulunan isimlerin sayısı 98'e yükseldi.
Bugün 14:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
Yılmaz Belen, engelli kadrosundan aday!
Bugün sona erecek başvuru suresi öncesi AKP'de milletvekilliği aday adaylık başvuruları sürüyor.
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Bugün 14:42 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz