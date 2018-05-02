Yılmaz Belen, engelli kadrosundan aday!

Yılmaz Belen AKP Kocaeli Milletvekilliği aday adaylığı için engelli kadrosundan resmi başvurusunu yaptı. Belen’in resmi başvuru belgelerini AKP Milletvekilliği Aday Adaylığı Başvuru Komisyonu Başkanı Ahmet Berberoğlu teslim aldı. Yılmaz Belen ile birlikte AKP'ye milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuruda bulunan isimlerin sayısı 98'e yükseldi.