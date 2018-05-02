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Dün 14:58 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:49 TSİ )

Para vermeyince bacağından vuruldu!

Tiner ve uyusturucu bağımlısı olduğu belirtilen  U.C. (24)  isimli şahıs Körfez Kent 1.Etapta oturan Makina Yüksek Mühendisi olan S.Ç. (29) isimli şahsı gece saat 00:35 sularında sol bacağından vurdu.

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Makina  mühendisi olarak özel bir şirkette çalışan S.Ç. isimli şahıs gece saat 00:35 sularında Körfez Kent 1. etaptaki evine giderken arabayla durararak Korfez Kent 1. Etapta bulunan markete uğramak için arabasından indiği sırada tiner ve uyuşturucu kullandığı belirtilen U.C. isimli şahıs S.Ç. isimli şahıstan zorla para istemiş S.Ç. isimli şahıs para vermeyince arabasına doğru yöneldiği sırada U.C. isimli uyusturucu ve tiner bağımlısı olan şahıs S.Ç. isimli şahsı arkadan sol bacağına ateş ederek yaraladı. Aslen Elazığlı olan S.Ç. Derince Egitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden uzaklasan U.C. için polis geniş çaplı arama başlattı.

Dün 14:58 TSİ - Asayiş

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