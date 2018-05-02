Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:03 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 15:04 TSİ )

Dünya sanatçıları bu şenlikte buluşuyor

Helikon Çağdaş Sanat Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Bahçecik Çağdaş Sanat Şenliği'ne ilişkin basın toplantısı sanatçıların katılımı ve özel performansıyla Kafe Kedi'de gerçekleştirildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Düzenlenen toplantıya; Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık, Küratör Dymitro Goncherenko(Ukrayna) ve sanatçılar katıldı. Şenlik hakkında bilgi veren dernek başkanı Özçalık, sanatçıların 12 Mayıs'ta Kafe Kedi'de açacağı sergide konuyla ilgili eserlerini sanat severlerinin ilgisine sunacaklarını söyledi.

12 MAYIS’TA KEDİ KAFE’DE SERGİ

Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık derneğin ve şenliğin amacı hakkında da bilgi vererek, “Kocaeli Bölgesinde Çağdaş Sanat alanında tek olan Helikon Çağdaş Derneği sanat diyaloğunu sağlamayı ve karşılıklı etkileşimi geliştirmeyi amaçlamıştır. İstanbul’da her yıl çağdaş sanat alanında birçok organizasyon gerçekleşmektedir. Bir anlamda İstanbul’un gölgesinde kalan, yaklaşık olarak bir buçuk milyon nüfusa sahip Kocaeli'nde ise sanatsal aktiviteler oldukça kısıtlıdır. Son on yıl içinde İstanbul’dan Kocaeli’ne, çoğunluğunu eğitimli ve üst düzey yöneticilerin oluşturduğu yoğun bir göç yaşanmıştır. Bu geniş kitleye hitap ederek Kocaeli’nin sadece sanayi kenti değil doğa, kültür ve sanat alanında da yer alabileceğini göstermek derneğimizin amaçları arasında yer almaktadır. Öncelikli amaçlarımızdan birisi de ilimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nin, özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencileri ve eğitim kadrosunun önüne dünya çağdaş sanatını koyarak sanat eğitimine dolaylı da olsa destek olmak, dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilerek davet edilen sanatçılar aracılığıyla Türkiye’nin ve Kocaeli’nin dünya uygarlığından kopmamış, bu uygarlığa katkıda bulunacak projeler üreten ve bu projelere liderlik eden, sanatçı yetiştiren bir bölge olduğunu anlatmaktır” dedi.

KONU: UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ

Bu yılkı residence konusunun Uygunsuz Görüntü başlığını taşıdığını belirten Özçalık, “Kimlik, grup içindeki davranış kurallarını ve görünüşünü belirleyen ailesel, alışkanlığa bağlı ve jeokültürel ortamların bir karışımıdır. Kültürlerarası etkileşimler sürecinde, aile bağları, arkadaş ilişkileri ve dünyayı algılamanın kişisel sınırlarını genişleten kültürel kimlik, coğrafi ve yöresel sınırlardan daha kapsamlıdır. Kültürel çeşitliliğe saygı ve bilgiye karşı kişisel açıklık birer çağdaş kişilik kıstası olurken, zihniyet ve kimlik kalıpları daha az rol oynar. Aynı zamanda, çeşitliliği kabullenme yetisi, tarihsel hafızaya ve geleneğe kayıtsızlıkla eş anlamlı olmamalıdır. Geçmişin totaliter yönetimleri ve muhafazakâr toplumları için uygunsuz olan kişisel kimlik görüntüsü, jeopolitik tanımlamalardan ve yerel biçimselleştirmelerden daha çeşitlidir. Kültürel bağlantıların uzantıları ve kişisel bakış açısı uygarlığın ilerlemesinin ve bilinçli bir toplumun biçimlenmesinin temelini oluştururlar” dedi.

ETKİNLİĞE KATILACAK OLAN SANATÇILAR

Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık (Türkiye), Küratör, Dymitro Goncherenko(Ukrayna), Jihen Ben Chicka (Tunus), Ioulia Marouda (Yunanistan), Chomphunut Phutta (Tayland), Miranda Friedman (ABD), Mercedes Aqui (Meksika), Andrii Dostliev (Ukrayna), Sikarnt Skoolisariyaporn (Tayland), Cyriaco Lopes (Brezilya/ABD), Rekha Sameer (İngiltere/Hindistan), Zahra Yazdani Nia (İran), VJ Yarkus (Ukrayna), Kora Forsch (Almanya) ve Serdar Tepe, Mesut Hüner ve Alp Aslan (Türkiye). Şair yazar Ruhan Odabaş da onur konuğu olarak etkinliklere katılacak.

Bugün 15:03 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yağmur ile Alpaslan dünya evine girdi mask
Yağmur ile Alpaslan dünya evine girdi
İzmit sinemalarında bu haftta mask
İzmit sinemalarında bu haftta
"Peygamberimizin Emanetleri ve Miraç" sergisi ziyarete açıldı mask
"Peygamberimizin Emanetleri ve Miraç" sergisi ziyarete açıldı
Üstad Çelikkol’a vefa konseri mask
Üstad Çelikkol’a vefa konseri
Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri mask
Evlenen çiftlere önce kitap seti, sonra nikah defteri
Meryem ve Kaan dünya evine girdi mask
Meryem ve Kaan dünya evine girdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL