Dünya sanatçıları bu şenlikte buluşuyor

Düzenlenen toplantıya; Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık, Küratör Dymitro Goncherenko(Ukrayna) ve sanatçılar katıldı. Şenlik hakkında bilgi veren dernek başkanı Özçalık, sanatçıların 12 Mayıs'ta Kafe Kedi'de açacağı sergide konuyla ilgili eserlerini sanat severlerinin ilgisine sunacaklarını söyledi.

12 MAYIS’TA KEDİ KAFE’DE SERGİ

Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık derneğin ve şenliğin amacı hakkında da bilgi vererek, “Kocaeli Bölgesinde Çağdaş Sanat alanında tek olan Helikon Çağdaş Derneği sanat diyaloğunu sağlamayı ve karşılıklı etkileşimi geliştirmeyi amaçlamıştır. İstanbul’da her yıl çağdaş sanat alanında birçok organizasyon gerçekleşmektedir. Bir anlamda İstanbul’un gölgesinde kalan, yaklaşık olarak bir buçuk milyon nüfusa sahip Kocaeli'nde ise sanatsal aktiviteler oldukça kısıtlıdır. Son on yıl içinde İstanbul’dan Kocaeli’ne, çoğunluğunu eğitimli ve üst düzey yöneticilerin oluşturduğu yoğun bir göç yaşanmıştır. Bu geniş kitleye hitap ederek Kocaeli’nin sadece sanayi kenti değil doğa, kültür ve sanat alanında da yer alabileceğini göstermek derneğimizin amaçları arasında yer almaktadır. Öncelikli amaçlarımızdan birisi de ilimizde bulunan Kocaeli Üniversitesi'nin, özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencileri ve eğitim kadrosunun önüne dünya çağdaş sanatını koyarak sanat eğitimine dolaylı da olsa destek olmak, dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilerek davet edilen sanatçılar aracılığıyla Türkiye’nin ve Kocaeli’nin dünya uygarlığından kopmamış, bu uygarlığa katkıda bulunacak projeler üreten ve bu projelere liderlik eden, sanatçı yetiştiren bir bölge olduğunu anlatmaktır” dedi.

KONU: UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ

Bu yılkı residence konusunun Uygunsuz Görüntü başlığını taşıdığını belirten Özçalık, “Kimlik, grup içindeki davranış kurallarını ve görünüşünü belirleyen ailesel, alışkanlığa bağlı ve jeokültürel ortamların bir karışımıdır. Kültürlerarası etkileşimler sürecinde, aile bağları, arkadaş ilişkileri ve dünyayı algılamanın kişisel sınırlarını genişleten kültürel kimlik, coğrafi ve yöresel sınırlardan daha kapsamlıdır. Kültürel çeşitliliğe saygı ve bilgiye karşı kişisel açıklık birer çağdaş kişilik kıstası olurken, zihniyet ve kimlik kalıpları daha az rol oynar. Aynı zamanda, çeşitliliği kabullenme yetisi, tarihsel hafızaya ve geleneğe kayıtsızlıkla eş anlamlı olmamalıdır. Geçmişin totaliter yönetimleri ve muhafazakâr toplumları için uygunsuz olan kişisel kimlik görüntüsü, jeopolitik tanımlamalardan ve yerel biçimselleştirmelerden daha çeşitlidir. Kültürel bağlantıların uzantıları ve kişisel bakış açısı uygarlığın ilerlemesinin ve bilinçli bir toplumun biçimlenmesinin temelini oluştururlar” dedi.

ETKİNLİĞE KATILACAK OLAN SANATÇILAR

Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık (Türkiye), Küratör, Dymitro Goncherenko(Ukrayna), Jihen Ben Chicka (Tunus), Ioulia Marouda (Yunanistan), Chomphunut Phutta (Tayland), Miranda Friedman (ABD), Mercedes Aqui (Meksika), Andrii Dostliev (Ukrayna), Sikarnt Skoolisariyaporn (Tayland), Cyriaco Lopes (Brezilya/ABD), Rekha Sameer (İngiltere/Hindistan), Zahra Yazdani Nia (İran), VJ Yarkus (Ukrayna), Kora Forsch (Almanya) ve Serdar Tepe, Mesut Hüner ve Alp Aslan (Türkiye). Şair yazar Ruhan Odabaş da onur konuğu olarak etkinliklere katılacak.