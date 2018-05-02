Kandıra Balcı Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Kore Gazisi Hacı Amir Albayrak, önceki gün evinde aniden fenalaşarak M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol’un kayınpederi olan 5 çocuk babası Kore Gazisi Hacı Amir Albayrak’ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Balcı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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Kore Gazisi vefat etti
Kandıra Balcı Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Kore Gazisi Hacı Amir Albayrak, önceki gün evinde aniden fenalaşarak M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Albayrak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Bugün 15:17 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz