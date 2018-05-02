Kore Gazisi vefat etti

Kandıra Balcı Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Kore Gazisi Hacı Amir Albayrak, önceki gün evinde aniden fenalaşarak M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol’un kayınpederi olan 5 çocuk babası Kore Gazisi Hacı Amir Albayrak’ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Balcı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle mahalle mezarlığında toprağa verildi.