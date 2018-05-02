İYİ Parti Gebze’de adaylar tanıtıldı

İlçe binasında gerçekleşen tanıtım toplantısına partililer yoğun katılım gösterdi. Buluşmada konuşan ilçe başkanı Nusret Acur, tüm aday adaylarına başarılar diledi.
GEBZE BÖLGESİ ADAY ADAYLARI
Selda Mican
Ayla İlgün
Ayşegül Yekün
Burak Uluköylü
Ebru Kavas
Ekrem Korkmaz
Ensar Çağrı
Fevzi Kurt
Gönül Vursal
Harun Demirkaya
Hasan Hacıoğlu
Özgür Alparslan
Özer Yıldır
Özhan Aşkın Öztürk
Sema Akçay
Şafak Akın
Turan Atilla
Ahmet Yeşil
Murat Kök
Nevzat Kasap
Kemal Çevik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz