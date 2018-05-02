Tekcan’ın tanıtım toplantısı bugün

İl binasında gerçekleşecek olan adaylık açıklaması ile kendini tanıtmaya hazırlanan Tekcan’ın tanıtım toplantısı saat 12.00’de başlayacak. 13.00’e kadar devam edeceği açıklanan Tekcan’ın tanıtım toplantısına katılanlar verilecek kokteylde ağırlanacak.