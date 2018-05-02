İl binasında gerçekleşecek olan adaylık açıklaması ile kendini tanıtmaya hazırlanan Tekcan’ın tanıtım toplantısı saat 12.00’de başlayacak. 13.00’e kadar devam edeceği açıklanan Tekcan’ın tanıtım toplantısına katılanlar verilecek kokteylde ağırlanacak.
Bugün 15:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Tekcan’ın tanıtım toplantısı bugün
İYİ Parti’den Kocaeli milletvekilliği için aday adayı olan Ruhan Tekcan, bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak.
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Bugün 15:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz