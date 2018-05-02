Serhat Duyar, il başkanlarına gitti

BBP Kocaeli Milletvekili aday adayı Serhat Duyar, Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ile DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu ziyaret etti. Adaylığı ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunan ve destek isteyen Duyar’ın ziyareti il başkanlarını da mutlu etti. DP’li Nazlıgül, kentte adaylık furyası yaşandığını, iktidar partisine yakın olan isimlerin, terfi bekleyen bürokratların aday adayı olduğunu dile getirdi.

DESTEK VERDİLER

Duyar’ın adaylığını önemsediklerini dile getiren Nazlıgül, “İl başkanları masasından Şemsettin bey ve Serhat bey aday oldu. Her iki ismi de Ankara’da görmek istiyoruz” dedi. Duyar daha sonra ise DSP’liDedeoğlu ile bir araya geldi. Duyar’ın açıklamasına katıldığı için eleştirildiğini kaydeden Dedeoğlu, “Benim için insani ilişkiler her şeyin önündedir. İnşallah Meclis’te de çayınızı içeriz” dedi. Duyar da Dedeoğlu’na ilgisi için teşekkür etti.