Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile parti yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde esnaf, AKP’lileri sıcak bir şekilde karşıladı. Beraat kandilinin kutlandığı günde gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak konuşan Söğüt, “Esnafımızla her zaman yan yana olmayı başaran bir ilçe olduk. 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin iç ve dış düşmanlarına gücümüzü göstereceğiz” dedi.
Bugün 15:35 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:36 TSİ )
Söğüt ve Baran’dan Tuğrul’da esnaf turu
AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi esnafını ziyaret etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:35 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz