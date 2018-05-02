Söğüt ve Baran’dan Tuğrul’da esnaf turu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile parti yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde esnaf, AKP’lileri sıcak bir şekilde karşıladı. Beraat kandilinin kutlandığı günde gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak konuşan Söğüt, “Esnafımızla her zaman yan yana olmayı başaran bir ilçe olduk. 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin iç ve dış düşmanlarına gücümüzü göstereceğiz” dedi.