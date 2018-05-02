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Kuşçulardan örnek buluşma

Kocaeli Ornitoloji Derneği üyeleri, dernek yöneticilerinden Salih Karacan’ın dünya şampiyonluğunu kutlamak için Erol Tonyalı’nın evinde gerçekleştirilen yemekli programda bir araya geldi

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Kocaeli Ornitoloji Derneği yöneticilerinden Salih Karacan bu yıl 66’ncısı İtalya’nın Cesena şehrinde düzenlenen yarışmaya yetiştirdiği bir kuşu ile katılarak Dünya Şampiyonluğu elde etmişti. Bu başarısını dostlarıyla kutlamak isteyen Karacan tarafından önceki akşam yemekli bir toplantı organize edildi.

ÇAKMAK DA KATILDI

Ornitoloji Derneği üyelerinden Erol Tonyalı’nın Başiskele Yeniköy’deki bahçeli evinde gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop, yöneticiler ve dernek üyeleri geniş katılım gösterdi.

BOL BOL SOHBET EDİLDİ

Yemekli programda güveç, pilav ve tatlı yiyen kuşçular, bol bol sohbet ederek örnek ev sahipliğinden dolayı da Tonyalı’ya teşekkür etti. Yenen yemeğin ardından çaylar içilerek Karacan’ın dünya şampiyonluğu da bir kez daha kutlanmış oldu. Haluk BALABAN

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