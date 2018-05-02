Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:45 TSİ )

Can ve Kaplan’dan KTO’ya ziyaret

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Ticaret Odası (KTO)’ya seçim sonrası yapılan hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan da KTO’yu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİLER

Körfez Ticaret Odası ve yönetimine başarılar dileyen Körfez Kaymakamı Can, “İlçemizin en önemli kuruluşları arasında yer alan Körfez Ticaret Odası yeni yönetim ve meclisine hayırlı olsun diyorum’’ dedi. Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan ise Öztürk ve ekibine başarılar dileyerek, “Körfez Ticaret Odası’nın bundan sonraki süreçte de büyük başarılara imza atacağına inanıyorum’’ dedi.

Bugün 15:43 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gölcük'ün Nusret'i şimdi de Kartepe'de şube açıyor mask
Gölcük'ün Nusret'i şimdi de Kartepe'de şube açıyor
Emeklilere çifte ikramiye müjdesi! mask
Emeklilere çifte ikramiye müjdesi!
Dikkat! SGK bildirdi: Son gün bugün! mask
Dikkat! SGK bildirdi: Son gün bugün!
Solucan gübresi üreten işletmeye örnek işyeri belgesi mask
Solucan gübresi üreten işletmeye örnek işyeri belgesi
PTT'ye 5 bin personel alınacak! mask
PTT'ye 5 bin personel alınacak!
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı! mask
Ucuzluk panayırı, yoğun istek üzerine uzatıldı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK! mask
Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL