Can ve Kaplan’dan KTO’ya ziyaret

Körfez Ticaret Odası (KTO)’ya seçim sonrası yapılan hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan da KTO’yu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİLER

Körfez Ticaret Odası ve yönetimine başarılar dileyen Körfez Kaymakamı Can, “İlçemizin en önemli kuruluşları arasında yer alan Körfez Ticaret Odası yeni yönetim ve meclisine hayırlı olsun diyorum’’ dedi. Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan ise Öztürk ve ekibine başarılar dileyerek, “Körfez Ticaret Odası’nın bundan sonraki süreçte de büyük başarılara imza atacağına inanıyorum’’ dedi.