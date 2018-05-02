Kandıra Kefken’e 2018 sonunda doğalgaz gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Kefken’de doğalgaz çalışmalarını yerinde denetledi. Kandıra ilçe merkezinin ardından artık köylere de doğalgaz vermek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kerpe, Kefken ve Cebeci köylerine toplamda 64 kilometrelik doğalgaz hattının birinci etabı olan Kefken bölgesinin 25 kilometrelik bölümünün 10 kilometrelik ana hat şebekesini tamamladık. İnşallah test aşamasının ardından bu bölgemize doğalgaz verilecek” açıklamasını yaptı.

“ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur’ın yanı sıra AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Özmez’in de hazır bulunduğu incelemede, çalışanlarla bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, “Altyapı çalışmalarımız Karadeniz sahillerimizdeki köylerimizde ve mahallerimizde devam ediyor. Şu anda Kefken, Cebeci ve Kerpe sahilindeki yerleşim yerlerimize doğalgaz vermek için yoğun bir çalışmamız var. 2018 sonunun da bu bölgemize doğalgaz vermeyi hedefliyoruz” dedi.