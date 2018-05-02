Karadeniz fıkrası gerçek oldu!

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na saat 16:55’e Anadolu Jet firmasından bilet alan yaklaşık 100 kadar yolcu Trabzon’da oluşan sis nedeniyle 19.35’te Sabiha Gökçen’den kalkan Anadolu Jet uçağına transfer edildi. Sisin 3 saat içinde dağılacağı tahmin edilip İstanbul’a sevk edilen yolcuların oldukça zahmet çektiği görüldü. Kimi yolcuların kendi araçlarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım sağlarken kimi yolcular da Anadolu Jet firmasının ayarladığı servisler ile havalimanına taşındı. Bir iddiaya göre ise yolculardan biri Trabzon Havalimanı’nı arayarak hava durumu hakkında bilgi aldı. Uçuş seferlerinin iptal olmadığını ve havanın açık olduğu bilgisini aldı. 16.55’te Kocaeli’den kalkması gereken uçağın neden kalkmadığı hakkında henüz bir açıklamaya yapılmadı.