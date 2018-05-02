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Dün 16:26 TSİ- Gündem ( G : Dün 16:30 TSİ )

Karadeniz fıkrası gerçek oldu!

Cengiz Topel Havalimanı’ndan 16.35’te kalkması gereken Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı iddialara göre Trabzon’da oluşan sis nedeniyle vaktinde kalkmayacak. Havalimanı'na ulaşan yaklaşık 100 kadar yolcu Sabiha Gökçen’e sevk edilirken, Trabzon’da havanın açık olması kafalarda soru işareti oluşturdu.

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Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na saat 16:55’e Anadolu Jet firmasından bilet alan yaklaşık 100 kadar yolcu Trabzon’da oluşan sis nedeniyle 19.35’te Sabiha Gökçen’den kalkan Anadolu Jet uçağına transfer edildi. Sisin 3 saat içinde dağılacağı tahmin edilip İstanbul’a sevk edilen yolcuların oldukça zahmet çektiği görüldü. Kimi yolcuların kendi araçlarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım sağlarken kimi yolcular da Anadolu Jet firmasının ayarladığı servisler ile havalimanına taşındı. Bir iddiaya göre ise yolculardan biri Trabzon Havalimanı’nı arayarak hava durumu hakkında bilgi aldı. Uçuş seferlerinin iptal olmadığını ve havanın açık olduğu bilgisini aldı. 16.55’te Kocaeli’den kalkması gereken uçağın neden kalkmadığı hakkında henüz bir açıklamaya yapılmadı.

Dün 16:26 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

Necdet - Yolcu sayısı yetersizliği dir sebeb

Yanıtla . 3Beğen 02 Mayıs 16:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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