4,5 milyonluk kaçak oyuncak ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.