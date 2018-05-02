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Dün 18:15 TSİ- Asayiş ( G : Dün 18:17 TSİ )

4,5 milyonluk kaçak oyuncak ele geçirildi

Başiskele'de bir depoya yapılan baskında 4,5 milyon lira değerinde, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Dün 18:15 TSİ - Asayiş

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