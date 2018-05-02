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Dün 20:28 TSİ- Siyaset ( G : Dün 20:32 TSİ )

“Bizimkisi bir aşk hikayesi”

CHP milletvekili aday adayı Mehmet Ümit Küçükkaya milletvekili aday adaylığını büyük bir kalabalıkla kamuoyuna duyurdu. Küçükkaya, “İzmit’te Hayır’ın bütün renkleri ile birlikte AKP’ye ilk defa haddini bildiren arkadaşlarımın yoldaşı oldum. Bizimkisi uzun bir aşk hikayesi. Bizim aşk hikayemiz Atatürk’e ve devrime olan aşkın hikayesi” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanlığından istifa ederek 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler için milletvekili aday adayı olan Mehmet Ümit Küçükkaya, İlçe Binası önünde düzenlediği açıklama ile adaylığını resmen duyurdu. Küçükkaya’nın gerçekleştirdiği açıklamaya birçok partili destek verirken, ayrıca CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hikmet Erenkaya, Alpaslan Seymen, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, KESK Dönem sözcüsü Yener Çalışkan, BES Şube Başkanı Gülizar Ateş de destek verdi. Programa İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Gerçekleştirilen programda ilk olarak konuşan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Yoğun ilgi gösterdiniz çok teşekkürler. Mehmet’in hep hayali vekil olmaktı. kendisini burada yalnız bırakmadınız” dedi.

BİZİMKİSİ UZUN BİR AŞK HİKAYESİ

Daha sonrasında kürsüye gelen Mehmet Ümit Küçükkaya, “ Hepinize buraya geldiğiniz için çok teşekkürler. Kadınlarımızın sayısının çok olması harika bir şey gençlerimizin kalabalık olması çok güzel. Alandaki herkesle özel anılarımız var. İzmit’te Hayır’ın bütün renkleri ile birlikte AKP’ye ilk defa haddini bildiren arkadaşlarımın yoldaşı oldum. Bizimkisi uzun bir aşk hikayesi. Bu benim çocukluk hikâyemden ziyade gençlerimizin, tiyatrosu yasaklanan kadınların hikayesi. Bizim aşk hikayemiz Atatürk’e ve devrime olan aşkın hikayesi.  Yıllardır ilçe başkanı olarak verdiğim mücadeleye artık milletvekili olarak büyük Türk milletine hizmet etmek için yola çıkmak arzusundayım. Emek yüce en değerdir sözünü dolu dolu yaşatmak için bu yola girdim” diye konuştu.

ATATÜRK’TEN BİLE UZUN YÖNETTİLER

16 yıldır bu hükümet ile yönetiliyoruz diyen Küçükkaya, “Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi 15 yıl yönetti. Atatürk’ten bile fazla bu ülkeyi yönettiler hala ekonomi düzeltilecek diye diye kandırılıyoruz. Sonuç 16 yıllık hüsran. Şimdi birden daha büyük sorunlar olacak diye bir erken seçim kararı aldılar. Biz kaçmıyoruz.  Madem her şey iyi bu kötü gidişin sorumlusu kim? Erken seçimi milletten oyu sen niye istiyorsun? Hasan Ayaz CHP kepenk kapattı demiş. Biz kepenk kapatmadık, daha büyük bir yere aday olduk. Kendisinin Neden meclis üyeliğinden istifa ettiğini de biliyorum ama yeri değil” dedi.

TEK BİR SÖZÜMÜ GERÇEKLEŞTİREMEDİM

Şimdiye kadar tek sözünü gerçekleştiremediğini söyleyen Küçükkaya, “Belsa Plaza’nın anahtarını bir arkadaşa kazandırmak isterdim ki bunu başaramadık. Bunun nedeni Genel Seçimin erkene alınması. Ama Belsa Palza’da hangi arkadaşımız olursa olursun örgütümün emrinde, listelere bakmadan CHP’de hizmet ederek Belsa Plaza’yı da, Cumhurbaşkanımız Çankaya’ya gidecek o sarayı da ODTÜ’ye vereceğiz, Büyükşehir’i de alacağız" dedi. Emek en yüce değerdir diyerek yola çıktım. Yol uzun ve memleket şartları kötü olabilir. Ancak hiçbir kötü şart 1919’daki kadar kötü olamaz. Her yılgınlığın bir umut ışığı vardır. Akıllı bir muhalefet yapıyoruz bir de iktidara geldiğimizi düşünün” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Dün 20:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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