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Halkevinde korkutan kaza!

İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi Halkevi mevkisinde otoparktan caddeye aniden çıkış yaptığı öne sürülen Mehmet Nuri Sancak idaresindeki 34 EN 5888 plakalı otomobil, cadde üzerinden Ankara yönünde seyir halinde olan Kaan Oler idaresindeki 34 PF 8094 plakalı otomobil ve aynı yönde seyreden Hüseyin Yıldırım Sevim idaresindeki 34 VG 1601 plakalı otomobille çapıştı. Çarpmanın etkisiyle Sevim’in kullandığı otomobil, demir korkulukları aşarak kanala düşerken diğer otomobiller ise yolun kenarına savruldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Nuri Sancak, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken diğer sürücüler ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 09:03 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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