BBP’de aday adayı bolluğu!

24 Haziran’da yapılacak genel erken seçimler öncesinde milletvekili aday adaylığı yoğunluğunun yaşandığı partilerden biri de Büyük Birlik Partisi. İl başkanı Serhat Duyar’ın milletvekili aday adaylığını açıklamasının ardından başvurular da sürüyor. Dün itibariyle il kadın kolları başkanı Hilal Çevrim, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan da aday adayı olduğu duyurmuştu. Bugün ise Kartepe ilçe başkanı Nilgün Yüksel Yılmaz ile KOTO Meclis Üyesi Murat Aydın aday adaylığını kamuoyuna açıklamıştı.

5 İSİM DAHA ADAY ADAYI OLDU

Öğleden sonra ise 5 isim daha milletvekili aday adayı oldu. Partinin il başkanlık divanında olan Mustafa Demiröz, ilimizde serbest avukatlık yapan Fatih Aktulun, Gebze ilçe başkanı Zülfikar Şahin, Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Serkan Öztürk ile devlet memurluğundan istifa eden İbrahim Kara milletvekili aday adayı olduklarını açıkladı. Aday adayları, genel merkeze giderek resmi başvurularını da yapacak.

Mustafa Demiröz kimdir?

1955 Bolu Göynük doğumlu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu. 1981 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Orta Anadolu Linyit işletmesinde göreve başladı. 2000 yılında emekli olup, İzmit’e yerleşti. Evli ve üç çocuk babası. 2012 yılından bu yana il başkanlık divanında görev yapıyor.

Fatih Aktulun kimdir?

1988 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Halen, İzmit'te bulunan Siyah Hukuk ve Danışmanlık Bürosu'nda avukatlık yapmaktadır.

Zülfikar Şahin kimdir?

1973 yılında Samsun Havza’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 25 yıldır Gebze'de esnaflık yapıyor. Büyük Birlik Partisi’nden Gebze Belediye Başkan adayı olarak gösterildi, son seçimlerde milletvekili adayı oldu. Şuan ise Gebze ilçe başkanı olarak görev yapıyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Serkan Öztürk kimdir?

1984 İzmit doğumlu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi elektrik elektronik bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Life Reklam Dijital Baskı ve Araç Kaplama Hizmetleri isimli şirketi kurmuştur. İzmit Ticari Taksiciler Derneği Kurucu Üyesi, 2017 yılında TÜGVA Kocaeli Yönetimi’nde görev yaptı. Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

İbrahim Kara kimdir?

1969 İzmit doğumlu. İlk ve orta öğreniminiGölcük’te tamamladı. Laborant ve veteriner sağlık fakültesi mezunu. 1996-2016 yılları arasında Gölcük Asker Hastanesi’nde memur olarak çalıştı. Şuanda ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi teknik birimde kontrol memuru olarak görev yaparken, milletvekili aday adaylığı için memurluktan istifa etmiştir. Evli ve üç çocuk babası.