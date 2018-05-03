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Kartepe'ye tren istasyonu!

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda ki çalışmaları sonrasında Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni Köseköy’de durmaya başladı.

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in İstanbul ve Adapazarı’na gidecek ilçe sakinleri için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile çalışmaları sonrasında Adapazarı-İstanbul Ekspress Treni Köseköy’de durmaya başladı. Adapazarı – İstanbul (Mithatpaşa-Pendik ) Ekpress Treni Köseköy İstasyonu’nun yanı sıra Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke, Gebze ve Pendik istasyonlarında duruyor.

KÖSEKÖY’DE İSTASYON

Adapazarı – İstanbul (Mithatpaşa-Pendik ) Ekpress Treni Köseköy’de durması hakkında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Yüksek Hızlı Tren sonrasında Adapazarı-İstanbul Ekpress Treni de seferlerine başladı. Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke, Gebze ve Pendik duraklarına girişimlerimiz sonrasında Köseköy İstasyonu’da eklendi. Hemşehrilerimizin Adapazarı ve İstanbul’a çok daha rahat ulaşması için Köseköy İstasyonu hizmet vermeye başlamıştır. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-ANKARA HIZLI TREN İSTASYONU

Adapazarı – İstanbul (Mithatpaşa-Pendik) Ekpress Treni’nin Köseköy’de durmasının yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın İstanbul-Ankara Hızlı Tren Yolu projesinin en önemli bölümü olan “Adapazarı-İstanbul Kuzey Geçişi Demiryolu” projesinde Köseköy’de istasyon kurulacağını hatırlatan Başkan Üzülmez “Kartepemiz de istasyonların olması turizme büyük katkı verecektir. İlçemizin dünya ile olan bağlantısının sağlayacak olan istasyon ile ticari hayata çok önemli destek sağlayacaktır. Kartepe yeni Türkiye’nin cazibe merkezlerinden biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:21 TSİ - Gündem

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