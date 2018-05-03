Kocaeli'de Akşener için imza kampanyası başlıyor!

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için imza kampanyası başlatılıyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada imza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar yarından itibaren Kocaeli Adliyesi önüne davet edildi. Açıklamada "Demokrasi adına tüm vatandaşlarımızı, 100 bin imzayı atmak üzere 04.05.2018 tarihi Cuma günü saat 09.00 da Kocaeli adliyesinin önüne bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.