İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için imza kampanyası başlatılıyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada imza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar yarından itibaren Kocaeli Adliyesi önüne davet edildi. Açıklamada "Demokrasi adına tüm vatandaşlarımızı, 100 bin imzayı atmak üzere 04.05.2018 tarihi Cuma günü saat 09.00 da Kocaeli adliyesinin önüne bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Bugün 09:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Kocaeli'de Akşener için imza kampanyası başlıyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "hedef 100 bin imza" olmak üzere bir imza kampanyası başlatılıyor.
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Bugün 09:44 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz