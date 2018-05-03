İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Metin Geç 2 yıldır savaştığı kanser hastalığına yenildi. Hastalığa yenilen Geç’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. İşçi emeklisi Zafer Geç ile ev hanımı Şükran Geç’in 2 çocuğundan biri olan Metin Geç'in cenazesi Perşembe günü (bugün) öğle namazında Elmalık Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Üniversite öğrencisi kansere yenildi
İzmitli Metin Geç, yakalandığı kanser hastalığına yenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz