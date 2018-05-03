Üniversite öğrencisi kansere yenildi

İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Metin Geç 2 yıldır savaştığı kanser hastalığına yenildi. Hastalığa yenilen Geç’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. İşçi emeklisi Zafer Geç ile ev hanımı Şükran Geç’in 2 çocuğundan biri olan Metin Geç'in cenazesi Perşembe günü (bugün) öğle namazında Elmalık Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.