Seçmen kaydını sorgulayın!

YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar seçmen sorgulama yapmak için YSK'nın sitesine giriş yapmaya başladı. Yurt içi seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'de askıya çıktı. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Vatandaşlar internet üzerinden de nereden oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devlet üzerinden hem de YSK’nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.