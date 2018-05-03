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Seçmen kaydını sorgulayın!

YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar seçmen sorgulama yapmak için YSK'nın sitesine giriş yapmaya başladı.

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YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar seçmen sorgulama yapmak için YSK'nın sitesine giriş yapmaya başladı. Yurt içi seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'de askıya çıktı. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Vatandaşlar internet üzerinden de nereden oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devlet üzerinden hem de YSK’nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

YSK YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA

YSK YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA

e DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA 

Bugün 10:07 TSİ - Gündem

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