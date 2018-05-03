YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar seçmen sorgulama yapmak için YSK'nın sitesine giriş yapmaya başladı. Yurt içi seçmen kütüğü listeleri 2 Mayıs Çarşamba günü saat 08.00'de askıya çıktı. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Vatandaşlar internet üzerinden de nereden oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devlet üzerinden hem de YSK’nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.
Bugün 10:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Seçmen kaydını sorgulayın!
YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar seçmen sorgulama yapmak için YSK'nın sitesine giriş yapmaya başladı.
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Bugün 10:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz