Herkesin merak ettiği CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yarın açıklanıyor. CHP yarın için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılacak olan organizasyon için görevlendirilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar "Bütün planlamalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir buluşmayla açıklıyoruz" dedi. Tüm Türkiye'nin 4 Mayıs Cuma günü CHP'nin adayını öğreneceğini söyleyen Akar, parti örgütlerinin heyecanla o günün hazırlığını yaptığını aktardı. Akar, "Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun, güzel şeyler yaşayacağız" diyerek "Tüm halkımızı bekliyoruz 24 Haziran sonrası aydınlık bir Türkiye bizleri bekliyor olacak" şeklinde konuştu.
Bugün 10:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Tarihi gün için Haydar Akar görevlendirildi!
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını yarın Ankara Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda açıklıyor. Yapılacak organizasyon için CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar görevlendirildi.
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Bugün 10:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz