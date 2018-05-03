Şampiyon kim olacak?

Çekişmeli geçen çeyrek final maçları sonunda Kul Mimarlık, Carverspor, Pazarcılar Odası ve Gölcük Karadeniz sevinen taraf oldu. Yarı final maçları 7 Mayıs Pazartesi günü Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Zorlu maçların sonunda kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.
ÇEYREK FİNAL SKORLARI:
Kul Mimarlık - Mina Çiftlik: 9-3
Carverspor - Supark İnşaat: 3-1
Pazarcılar Odası - Yılmaz İletişim 4-2
Gölcük Karadeniz: 6 – Harbişspor: 1
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 7- MAYIS PAZARTESİ:
20.30: Carverspor – Pazarcılar Odası
21.30 : Kul Mimarlık - Gölcük Karadeniz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz