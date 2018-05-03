Bugün 10:49 TSİ - Spor

Şampiyon kim olacak?

Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında son 4 belli oldu.