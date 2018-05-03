Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:51 TSİ )

Şampiyon kim olacak?

Gölcük Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen geleneksel futbol turnuvasında son 4 belli oldu.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Çekişmeli geçen çeyrek final maçları sonunda Kul Mimarlık, Carverspor, Pazarcılar Odası ve Gölcük Karadeniz sevinen taraf oldu. Yarı final maçları 7 Mayıs Pazartesi günü Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Zorlu maçların sonunda kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

ÇEYREK FİNAL SKORLARI:

Kul Mimarlık - Mina Çiftlik: 9-3

Carverspor  - Supark İnşaat: 3-1

Pazarcılar Odası - Yılmaz İletişim 4-2

Gölcük Karadeniz: 6 – Harbişspor: 1 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ 7- MAYIS PAZARTESİ:

20.30: Carverspor – Pazarcılar Odası

21.30 : Kul Mimarlık - Gölcük Karadeniz

Bugün 10:49 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor’da 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor mask
Kocaelispor’da 13 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Şampiyon kim olacak? mask
Şampiyon kim olacak?
Gökhan Top’tan çifte sevinç! mask
Gökhan Top’tan çifte sevinç!
Liglerin en golcü stoperi: Uğur Şahin mask
Liglerin en golcü stoperi: Uğur Şahin
Ankara ve Anadolu üniversiteleri şampiyon mask
Ankara ve Anadolu üniversiteleri şampiyon
Naci Keleş bu yıl da Değirmendere’de mask
Naci Keleş bu yıl da Değirmendere’de
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!

GALERİ

Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
Ağaçlar yine kitap açacak mask
Ağaçlar yine kitap açacak
“Bizimkisi bir aşk hikayesi” mask
“Bizimkisi bir aşk hikayesi”
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL