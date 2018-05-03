MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir." ifadelerini kullandı.
Bugün 10:56 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Bahçeli'den 100 bin imza çıkışı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Bugün 10:56 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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Izmitli - VALLA DOĞRU SÖZ
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