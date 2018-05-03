Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:56 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:26 TSİ )

Bahçeli'den 100 bin imza çıkışı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'çu var, ne kadar görevden alınmış olan var, ne kadar uzaklaştırılmış olan var, bunların ne kadar yakını var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman Türkiye açısından önemli bir sonuç elde edilmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Bugün 10:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!
Hayra Davet kermesi yarın açılıyor mask
Hayra Davet kermesi yarın açılıyor
Kocaeli'de Akşener için imza kampanyası başlıyor! mask
Kocaeli'de Akşener için imza kampanyası başlıyor!
Bahçeli'den 100 bin imza çıkışı! mask
Bahçeli'den 100 bin imza çıkışı!
BBP'de 13 aday adayı! mask
BBP'de 13 aday adayı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi! mask
AKP'de böyle adaylık açıklaması görülmedi!
Karadeniz fıkrası gerçek oldu! mask
Karadeniz fıkrası gerçek oldu!
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki... mask
Yaşlı kadının darp eden, öyle birisi çıktı ki...
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor! mask
Kocaeli Üniversitesi personel alıyor!
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
Baba ve oğlu gözaltında! mask
Baba ve oğlu gözaltında!

GALERİ

Genç kız voleybolda heyecan sürüyor… mask
Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…
Ağaçlar yine kitap açacak mask
Ağaçlar yine kitap açacak
“Bizimkisi bir aşk hikayesi” mask
“Bizimkisi bir aşk hikayesi”
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL